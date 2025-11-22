В Украине зафиксировали рекорд по открытию ФЛП: какие регионы лидируют

ФЛП / © pixabay.com

В третьем квартале 2025 года в Украине зафиксирован рекордный всплеск предпринимательской активности. Украинцы зарегистрировали 77,4 тысяч новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Это самый высокий квартальный показатель регистраций как минимум за последние два года.

Об этом сообщили в YC.Market.

Согласно исследованию, показатель III квартала на четверть (25%) превышает результат предыдущего квартала 2025 года и почти на 38% выше, чем за аналогичный период 2024 года.

Какие сферы лидируют?

По данным сайта, структура новых регистраций свидетельствует об адаптации экономики к условиям войны, концентрируясь на логистике, технических услугах и обеспечении жизнедеятельности. Розничная торговля удерживает первое место по количеству новых предпринимателей, где в III квартале 2025 года зарегистрировано наибольшее количество ФЛП — 22,3 тысячи новых предпринимателей.

ИТ-сектор остается одним из столпов малого предпринимательства. Здесь зарегистрировались 8,9 тысяч новых ФЛП. Не менее показательны сферы транспорта и логистики, пищевого бизнеса, оптовой торговли, образования и рекламы.

«Заметный рост количества новых регистраций произошел даже в тех отраслях, которые раньше были в стагнации — например, издательская деятельность (+79% новых ФЛП к прошлому году, 86 против 48 регистраций) свидетельствует об определенном возобновлении инфомедийного и книгоиздательского бизнеса», — отмечают аналитики.

География бизнес-активности

Самая большая предпринимательская активность сконцентрирована в ключевых экономических центрах страны. Эта шестерка крупнейших регионов по регистрациям обеспечила около половины всех новых ФЛП в стране:

Киев продолжает лидировать: в столице за три месяца зарегистрировано 10,4 тысяч новых ФЛП (+21% к предыдущему кварталу). Днепропетровская область уверенно занимает второе место: здесь зарегистрировали около 8 тысяч ФЛП (+40% роста). Далее в списке следуют Львовская область (6 тысяч новых регистраций ФЛП), Киевская область (5,8 тысячи), Харьковская (5,6 тысячи) и Одесская (5,5 тысячи).

По данным аналитиков, Полтавская область поднялась на 7-ю позицию из 3,2 тысяч регистраций. Аналитики связывают высокую активность с относительной безопасностью региона и притоком релокированных бизнесов с востока.

Также в топ-10 вошли Винницкая область (8-е место, 3,1 тысячи открытий), Хмельницкая (9-е место, 2,6 тысячи) и Ивано-Франковская область (2,4 тысячи). Общей чертой всех регионов является то, что количество новых регистраций значительно превышает количество прекращений предпринимательской деятельности.

