Вулкан утворив 2-кілометровий стовп попелу: шокувальне відео

Виверження вулкана Канлаон 2024 року / © Associated Press

На філіппінському острові Негрос у четвер, 19 лютого, сталося масштабне виверження вулкана Канлаон, який утворив 2000-метровий стовп попелу.

Про це повідомляє місцеве видання Philstar з посиланням на Філіппінський інститут вулканології та сейсмології.

Державні сейсмологи повідомили, що вибухове виверження на вершині кратера Канлаон тривало дві хвилини. Після цього утворився темно-сірий стовп попелу, який піднявся на 2000 метрів над кратером і почав дрейфувати на південний схід.

На опублікованих кадрах видно густий чорний дим, що піднімається в небо над вулканом після виверження.

Діючий вулкан розташований всього за 8 кілометрів від міста Канлаон.

Наразі діє заборона на в’їзд у 4-кілометровий радіус постійної небезпечної зони, сусідні громади отримали попередження про такі небезпеки, як раптові виверження, спричинені парою або фреатичними вулканами, та магматична активність.

Напередодні, 18 лютого, на вулкані Канлаон було зафіксовано 10 землетрусів, а викиди діоксиду сірки становили 346 тонн на день. Протягом останнього тижня викиди були від помірних до слабких.

Це перше зареєстроване виверження цього року від 25 жовтня 2025 року. Однак вулкан Канлаон постійно викидає попіл і зазнає вулканічних землетрусів.

