"Вулкан" в Туапсе вышел из-под контроля: россияне в панике объявили режим ЧС (видео)

Пожар на НПЗ в Туапсе в ночь на 29 апреля / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

В ночь на 29 апреля нефтеперерабатывающий завод в Туапсе (Россия) продолжал быть эпицентром мощного пожара после атаки дронов. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации, разлив нефти удалось локализовать.

Об этом сообщили телеграм-каналы и глава МЧС России Александр Куренков.

Туапсинский НПЗ не прекращал гореть в ночь на 29 апреля.

«По состоянию на ночь Туапсинский Вулкан 3.0 продолжает извергаться», — писали телеграм-каналы.

Ближе к утру глава Куренков заявил, что после атаки беспилотников удалось локализовать разлив нефтепродуктов на НПЗ, однако работы по ликвидации последствий еще продолжаются.

В Туапсе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня: более 30 улиц остались без воды, также сохраняется угроза загрязнения Черного моря. Несколько улиц эвакуированы.

К ликвидации последствий привлечены сотни спасателей и десятки единиц техники. Дополнительно планируется привлечь еще около 300 специалистов, среди которых — 40 водолазов.

По словам главы МЧС, ситуация контролируемая, ближайшей ночью россияне планируют усилить защитные насыпи вокруг объекта.

Чтобы предотвратить попадание нефтепродуктов в Черное море, на реке Туапсе установили девять линий боновых заграждений, также готовятся дополнительные барьеры.

Власти предостерегают о возможных экологических последствиях.

Дата публикации 08:29, 29.04.26 Количество просмотров 31 Пожар на НПЗ в Туапсе продолжается 29 апреля

Напомним, в ночь на 28 апреля в Туапсе в результате очередной массированной атаки дронов возник пожар на территории НПЗ. По словам очевидцев и судя по видео в сети, после серии взрывов загорелись по меньшей мере два резервуара с горючим.

В связи с пожаром на НПЗ власти объявили эвакуацию жителей близлежащих улиц. Ситуацию охарактеризовали как серьезное чрезвычайное происшествие и предупредили о возможной угрозе распространения огня на жилые дома. Город окутал густой дым, ощущался резкий запах гари, а в реке зафиксировали темные потоки, похожие на нефтепродукты.

Президент РФ Владимир Путин назвал удары по НПЗ в Туапсе «терроризмом» и признаком слабости Украины из-за ее территориальных потерь на фронте. Несмотря на заявление об отсутствии критических рисков, он признал существование угроз для инфраструктуры от атак беспилотников.

