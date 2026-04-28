"Завалите е*ушатник": на Михайлову навалился хейт из-за деклараций, авто, визита в США и она жестко ответила

Алина Михайлова / © ТСН

В соцсетях вспыхнул новый скандал вокруг командира медицинской службы «Ульф» батальона «Волки Да Винчи», депутата Киевсовета Алины Михайловой. Часть пользователей возмущена тем, что занимая должность депутата, она не подает декларации. Люди также упрекают Михайлову за прошлогоднюю покупку «Мерседеса» и нынешнюю поездку в Калифорнию. В то же время часть комментирующих поддерживают командира «Ульф». Сама Михайлова ответила на упреки довольно жестко.

Декларации Михайловой

Пользователи соцсети Threads накануне обратили внимание, что Михайлова еще с 2021 года не подавала свою ежегодную декларацию о доходах, которую обязана заполнять как депутат Киевсовета.

«Депутат Алина Михайлова отказалась с 2021 года заполнять ежегодную декларацию и публично рассказывать о своем состоянии. Другие депутаты Киевсовета декларации вносят ежегодно. А вы главное не забывайте донатить, чтобы они жили в новых квартирах, ездили на новых машинах и посылали каждого, кто осмелится сказать правду», — говорится в заметке пользователя ukvashuni.

На сайте youcontrol действительно отображается как последняя декларация от депутата в 2021 году.

Масла в огонь добавила и поездка Михайловой в США.

Поездка Михайловой в Калифорнию

В апреле командир медслужбы «Ульф» опубликовала на своей Instagram-странице несколько сообщений с фото и видео о поездке в Калифорнию. В частности, Михайлова опубликовала кадры на фоне пейзажей в Сан-Франциско, побережье океана и из гостиничного номера.

Судя по сообщению депутата Киевсовета, она отправилась в США на обучение в сфере искусственного интеллекта.

«Отпуск в США? да how dare эта Михайлова! А вот так. Жизнь — странная штука. Вот ты сидишь на стабе (стабилизационный пункт — ред.) в подвале на востоке. Вот тебе приходит смс, что ты номинирована на обучение по ИИ в Кремниевой долине. Вот ты подаешь визу. Получаешь ее. И все это за 20 дней буквально», — написала Михайлова в одном из постов.

Алина Михайлова в Калифорнии

Большинство пользователей в комментариях поддержали командира «Ульф», но были и такие, которые выражали свое возмущение.

Критика в адрес Михайловой

В соцсети Threads люди поделились на два лагеря. Часть критикует Михайлову, упрекает в декларациях, покупке «Мерседеса» и требует объяснений, откуда у нее средства.

Сама Михайлова в заметке в Threads прокомментировала критику в свой адрес так:

«Мой топ до*бов ботов, россиян, уклонистов, их подстилок и всех обиженок — „все кто был на войне с 2016 уже погибли, а Михайлова чего жива в 2026? Непорядок“.

Пользователи же в комментариях советуют депутату просто подать декларацию, чтобы «закрыть рот критикам». Люди также объясняют, что их интересует, откуда у Михайловой дорогое авто на фоне большого количества сборов, которые она делает для фронта.

Поддержка Михайловой

В то же время часть интернет-пользователей поддержала Михайлову. В частности, люди обращают внимание, что у части военных хорошие зарплаты, поэтому они могут позволить себе дорогое авто или отдых заграницей, на который заслуживают на фоне изнурительной войны.

Реакция Михайловой на критику

Михайлова довольно жестко ответила на критику в соцсетях. В частности, она остро прокомментировала такое сообщение пользовательницы mozalevska_estet: «Я не судья. Но зачем вести соцсети, так что это подрывает доверие и вредит репутации? Свои средства или из сборов… у людей возникают вопросы».

«Если вы не судья, то завалите е*ушатник и наслаждайтесь фотками. А если прижимает жаба — то заблокируйте и живите свою счастливую жизнь. А не рассказывайте мне — человек который с 2016 года на войне добровольцем и 5 лет в армии, как мне вести мои соцсети и что постить», — ответила руководительница «Ульф».

Михайлова также записала видео для критиков.

«Всем, кто считает мои деньги, я могу сказать о том, что вас это е*ать не должно», — сказала она.

Дата публикации 12:26, 28.04.26

Напомним, в прошлом году подсанкционный блогер Мирослав Олешко обвинил Михайлову в покупке Mercedes GLA 200 за 61 тыс. долл. якобы за счет донатов. Командир «Ульф» опровергла эти упреки, объяснив, что приобрела авто в трехлетний кредит за официальную зарплату, а активных сборов на момент покупки не было. Она подчеркнула, что регулярно донатит крупным фондам и самостоятельно оплачивает бытовые нужды подразделения на фронте, а за годы непрерывной службы накопила достаточно средств. Критику блогера Михайлова назвала частью кампании против военных.

