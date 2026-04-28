В Верховной Раде появилась новая нардепка: что о ней известно

Новым депутатом ВР стала Елена Киевец / © Associated Press

Сегодня в Верховной Раде Украины появился новый народный депутат. Пополнение произошло во фракции «Слуга народа». Нового депутатка Верховной Рады зовут Елена Киевец.

Об этом стало известно во время пленарного заседания Верховной Рады.

Елена Киевец приняла присягу народного депутата Украины: что известно

На пленарном заседании парламента Елена Киевец приняла присягу и официально стала новым депутатом Верховной Рады Украины. Она будет депутатом от фракции «Слуга народа».

Центральная избирательная комиссия признала Елену Киевец избранным депутатом вместо Дарьи Володиной, которая сложила свои полномочия досрочно. Это произошло 21 апреля.

Об Елене Киевец известно, что она профессор кафедры международного и европейского права Киевского экономического университета им. Вадима Гетьмана. Родилась 1 ноября 1977 года в Киеве. Окончила Национальную академию внутренних дел.

В период с 2009 по 2012 год работала заведующей отделом европейского права и международной интеграции Института законодательства Верховной Рады Украины.

После этого до 2020 года занимала должность профессора кафедры гражданско-правовых дисциплин Национальной академии прокуратуры Украины. С 2020 года стала профессором кафедры международного и европейского права Киевского экономического университета им. В. Гетьмана.

Фото: скриншот из трансляции Верховной Рады

Баллотировалась в 2019 году в Верховную Раду от партии «Слуга народа» под №161 как беспартийная. Позже была помощницей народного депутата Олега Кулинича.

Во время выступления с трибуны парламента Елена Киевец зачитала присягу:

«Клянусь на верность Украине (…) выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников».

