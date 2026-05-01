Туапс. / © Associated Press

Реклама

Город Туапсе в Краснодарском крае РФ в пятницу, 1 мая, снова окутал черный дым. За последние несколько недель произошла четвертая атака по местному нефтеперерабатывающему заводу.

Об этом сообщают местные ресурсы и телеграм-каналы.

Ночью оперативный штаб региона сообщил, что из-за атаки неизвестных дронов на территории морского терминала возник пожар. В органе отчитались, что на месте работают специальные и экстренные службы.

Реклама

OSINT-аналитик ресурса ASTRA по видео очевидцев установил, что горит минимум один топливный резервуар на территории АО «Туапсинский НПЗ».

В то же время местные власти уже не очень охотно комментируют «прилеты» по НПЗ. Утром и мэр, и губернатор края поздравили земляков с «Праздником Труда». Впрочем, впоследствии что-то, вероятно, все же вышло из-под контроля и на территории Туапсинского округа «объявили угрозу атаки беспилотников», а людей призвали «сохранять спокойствие».

«Вулкан» в Туапсе — фото, видео, реакция людей

Между тем, жители Туапсе выходят на улицы в масках, жалеют «бедный город», жалуются на очередную атаку, потому что только «погасили и снова прилет», а также ищут ответ на вопрос: «Боже, когда же это все закончится?».

Заметим, что эта атака на терминал стала четвертой с середины апреля: предыдущие удары произошли 16, 20 и 28 апреля. После последней атаки вспыхнул нефтеперерабатывающий завод — полностью пожар удалось потушить только 30 апреля.

Реклама

Дата публикации 12:13, 01.05.26

В Туапсе продолжают тушить пожар на морском терминале после четвертой атаки.

Как сообщалось, в ночь на 1 мая в Туапсе вспыхнул пожар на НПЗ и морском терминале. Как сообщают OSINT-сообщества, после попаданий там вспыхнули пожары.

Напомним, в ночь на 28 апреля произошла третья за апрель 2026-го атака на НПЗ в Туапсе. Власти Краснодарского края заявили о «серьезной чрезвычайной ситуации» и из-за масштабного возгорания, и из-за разлива нефти. Кроме того, там просили «эвакуироваться» людей, проживающих вблизи завода.

Новости партнеров