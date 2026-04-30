"Зима" накроет Украину еще одной волной: ударит до -5, синоптики предупредили об опасности

Синоптики дали прогноз погоды на 1 мая в Украине / © Getty Images

Реклама

Начало мая в Украине будет прохладным и дождливым, в то же время синоптики предупреждают о сильных ночных заморозках до -5 в большинстве областей страны. Подробнее о погоде в стране 1 мая — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в первый день мая погоду будет определять антициклон Winfried, который обусловит сухую и очень теплую погоду на значительной части территории Европы.

«По северному, западным и восточным локациям континента будут гулять атмосферные фронты, которые будут подбрасывать дожди, где-то еще с грозами. В Украине начало мая, первое число, получится переходным днем от холода к такому долгожданному теплу», — отмечает синоптик.

Реклама

Ночью 1 мая будет еще холодно — ожидается от +1 до +4 градусов тепла. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах от +8 до +11 градусов тепла, на юге и на северо-западе воздух прогреется до +13 градусов.

Дожди пройдут местами на севере, в центре и на востоке Украины. На западе и юге — без существенных осадков. В то же время Диденко прогнозирует, что в эти выходные (2-3 мая) максимальная температура в Украине составит +12…+16 градусов тепла, а на западе воздух прогреется до +18…+22 градусов тепла.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в пятницу, 1 мая, ночью небольшие дожди пройдут на западе Украины, а днем распространятся на северные, восточные и центральные регионы. Ночью ожидается от +2 до +7 градусов тепла, возможны заморозки на поверхности почвы до -3 градусов ниже нуля, а днем воздух прогреется до +16 градусов тепла.

В субботу, 2 мая, почти везде установится сухая погода, лишь на востоке и в Приазовье вероятны незначительные осадки. Ночная температура составит от +2 до +7 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут от +12 до +17 градусов выше нуля. На северо-востоке будет прохладнее — около +10 тепла.

Реклама

В воскресенье, 3 мая, антициклон обеспечит малооблачное небо без осадков по всей стране, за исключением Крыма и Приазовья. Ночью все еще возможны заморозки на поверхности почвы до -3 градусов при общей температуре +2…+7 градусов тепла. Днем существенно потеплеет до +15…+20 градусов выше нуля, а на крайнем западе столбики термометров будут показывать до +22 градусов тепла.

Как сообщают в Украинском гидрометцентре, 1 мая погоду в стране будет определять гребень высокого давления антициклона, центр которого расположен над Германией. В течение дня только в Крыму и в отдельных районах Левобережья вероятны незначительные дожди.

«Над нами все еще сохраняется холодная воздушная масса и благодаря ночным прояснениям приземный слой воздуха будет интенсивно охлаждаться, поэтому синоптики предупреждают о том, что в большинстве областей в воздухе ожидаются заморозки в пределах 0 минус 3 градуса, на юге страны заморозки будут только на поверхности почвы, дневные максимумы будут находиться в прохладном диапазоне как для этой поры от 8 до 13 градусов тепла», — сообщают в в Украинском гидрометцентре.

Прогноз погоды в Украине 1 мая / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают об опасности 1 мая

Метеорологи предупреждают о сильных заморозках в большинстве областей Украины ночью 1 и 2 мая. Ожидается до -3 градусов мороза в воздухе и на поверхности почвы.

Реклама

В большинстве регионов объявлен второй уровень опасности, оранжевый, а в некоторых — первый, желтый.

Синоптики предупреждают о заморозках в Украине ночью 1-2 мая / © Укргидрометцентр

Также специалисты предупреждают об опасных гидрологических явлениях в период с 30 апреля по 4 мая. На Десне, на участке ниже Розлёта, будет продолжаться формирование максимумов весеннего половодья с незначительным ежесуточным подъемом воды на 1-2 см.

В то же время вблизи Новгород-Северского затопление поймы постепенно будет уменьшаться. Несмотря на это, в Новгород-Северском и Корюковском районах Черниговщины все еще будут наблюдаться проблемы с транспортным сообщением из-за разлива реки. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

© Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 1 мая синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Реклама

По области ночью ожидаются заморозки до -3 градусов мороза, температура воздуха днем прогреется до +8…+13 градусов тепла.

В Киеве ночью ожидается от +1 до +3 градусов тепла, на поверхности почвы вероятны заморозки до -2; днем воздух прогреется до +10…+12 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львове зафиксировали новый температурный рекорд: 30 апреля столбики термометров опустились до -2,6 градуса, что значительно ниже предыдущего минимума 1962 года.

Первого мая ситуация останется непростой из-за влияния поля высокого давления. Несмотря на солнечные прояснения и отсутствие существенных осадков, в городе и области ночью синоптики прогнозируют сильные заморозки: от -1 до -5 градусов ниже нуля.

Реклама

Днем воздух прогреется до +11…+16 выше нуля. Атмосферное давление начнет постепенно падать, а влажность воздуха уменьшится. Ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 5 — 10 м/с.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 1 мая будет облачная погода с прояснениями. Синоптики существенных осадков не прогнозируют. Ветер будет дуть северный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью составит от +1 до +6 градусов тепла, днем воздух прогреется до +10…+15 градусов тепла.

Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого) опасности: ночью 1 мая по Одесской области ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3 градусов ниже нуля.

Реклама

Синоптики предупреждают о заморозках в Одесской области 1 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Харькове

На Харьковщине 1 мая будет облачно с кратковременными прояснениями. Ночью без существенных осадков, однако днем пройдут небольшие дожди, местами с грозами.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5 — 10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до -3, днем воздух прогреется до +8…+13 градусов тепла.

В Харькове ночь пройдет без существенных осадков, днем возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 0 до -2, днем столбики термометров поднимутся до +10…+12 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают о сильных заморозках в воздухе (до -2.-3 градусов ниже нуля). В области объявлен второй уровень опасности, оранжевый.

Реклама

Предупреждение о заморозках ночью на Харьковщине ночью 1 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Днепре

Первого мая в Днепре и по всей Днепропетровской области ожидается облачная погода. Если ночь пройдет без осадков, то днем в городе и в отдельных районах области возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер будет преобладать северного направления со скоростью 5-10 м/с.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях: ночью и утром 1 мая ожидаются сильные заморозки в воздухе от 0 до -5 градусов мороза, что соответствует оранжевому уровню опасности. В самом Днепре ночные заморозки будут достигать отметки -2 градуса ниже нуля.

Синоптики предупреждают о заморозках на Днепропетровщине ночью и утром 1 мая / © Укргидрометцентр

Дневная температура в регионе будет колебаться в пределах от +9 до +14 градусов тепла, а в областном центре столбики термометров покажут от +10 до +12 градусов тепла.

Напомним, 30 апреля в нескольких областях Украины выпал снег. По информации из пабликов и от очевидцев известно, снегопады были в Киеве и Киевской области, а также в Полтавской области.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров