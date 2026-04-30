"Вулкан" в Перми — работа СБУ: дроны поразили один из крупнейших НПЗ в России

Украинские беспилотники ударили по НПЗ в Перми, вызвав изрядное «извержение вулкана».

Дополнено новыми материалами

В российской Перми атакован один из крупнейших НПЗ в России — «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез». Это работа дронов СБУ.

Об этом сообщает СБУ.

Примечательно, что объект расположен в 1500 километрах от Украины.

Пермь накрила “бавовна”

"Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России мощностью почти 13 млн тонн в год, который обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и потребности российской армии", - подчеркнули в Службе.

Атака на НПЗ у Пермі

Предварительно на НПЗ поражена установка АВТ-4 — ключевой узел первичной переработки нефти. Удар вызвал возгорание вакуумной и атмосферной ректификационной колонны. Это практически выводит установку из строя.

"Вулкан" у Пермі

Кроме того, повторный удар получила линейная производственно-диспетчерская станция «Пермь», обеспечивающая поставки нефти на НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Там новые очаги пожара.

Напомним, вчера, 29 апреля, на линейную производственно-диспетчерскую станцию станцию "Лукойла" наведывались беспилотники Службы безопасности . После атаки на территории вспыхнул масштабный пожар. Станция входит в компанию "Транснефть" и является важным узлом российской нефтетранспортной системы. Так, через нее происходит распределение нефти по нескольким направлениям, в частности к Пермскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате удара загорелись резервуары для хранения нефти.

