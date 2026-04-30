"Вулкан" в Пермі — робота СБУ: дрони уразили один з найбільших НПЗ в Росії

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У російській Пермі атаковано один із найбільших НПЗ у Росії — «Лукойл-Пермнафтооргсинтез». Це — робота дронів СБУ.

Про це інформує СБУ.

Примітно, що об’єкт розташований за 1500 кілометрів від України.

Реклама

Пермь накрила “бавовна”

«Це один із найбільших нафтопереробних заводів росії потужністю майже 13 млн тонн на рік, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії», — акцентували у Службі.

Атака на НПЗ у Пермі

Попередньо, на НПЗ уражено установку АВТ-4 — ключовий вузол первинної переробки нафти. Удар спричинив займання вакуумної та атмосферної ректифікаційної колони. Це фактично виводить установку з ладу.

"Вулкан" у Пермі

Крім того, повторного удару зазнала лінійна виробничо-диспетчерська станція «Пермь», яка забезпечує постачання нафти на НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез». Там — нові осередки пожежі.

Нагадаємо, вчора, 29 квітня, на лінійну виробничо-диспетчерську станцію станцію «Лукойла» навідувалися безпілотники Служби безпеки. Після атаки на території спалахнула масштабна пожежа. Станція входить до компанії «Транснефть» і є важливим вузлом російської нафтотранспортної системи. Так, через неї відбувається розподіл нафти у кількох напрямках, зокрема до Пермського нафтопереробного заводу. Внаслідок удару загорілися резервуари для зберігання нафти.

Реклама

Новини партнерів