Удар за 1500 км: СБУ уразила ключову нафтостанцію РФ біля Пермі (відео)

Атака на Пермь РФ

Реклама

У ніч на 29 квітня Служба безпеки України атакувала лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Пермь» у Росії, яка розташована більш ніж за 1500 км від українського кордону. Об’єкт зазнав ураження дронами та після цього на території спалахнула масштабна пожежа.

Про це пише СБУ.

Дата публікації 13:29, 29.04.26

Деталі про наслідки удару по Пермі РФ

Станція належить компанії «Транснефть» і є важливим вузлом російської нафтотранспортної системи. Через неї відбувається розподіл нафти у кількох напрямках, зокрема до Пермського нафтопереробного заводу.

Реклама

За попередніми даними, внаслідок удару загорілися резервуари для зберігання нафти. На місці фіксується велика пожежа.

«СБУ системно зменшує експортний потенціал росії та підриває її економічну основу, з якої фінансується війна проти України. Ураження нафтологістики створює дефіцит ресурсів для військово-промислового комплексу рф, порушує ланцюги постачання пального для армії та змушує ворога витрачати значні ресурси на відновлення і захист нафтоінфраструктури», — зазначив т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.

Як пи писали, російську Пермь 29 квітня накрила потужна «бавовна». Спершу зазначалося, що під удар БпЛА потрапив об’єкт «Лукойла». Пізніше уточнили, що, найімовірніше, горить «Транснефть» а не НПЗ. Атака безпілотників підтвердив місцевий губернатор. Він заявив, що на місці удару спалахнула пожежа, працюють відповідні служби, а людей евакуюють. За даними влади, без потерпілих.

Новини партнерів