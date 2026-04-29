Маша Єфросиніна після гучного скандалу з Поляковою засвітилася разом з Лесею Нікітюк на відпочинку
Ведучі проводять вікенд разом та натякають на теплу дружбу між ними.
Після скандалу навколо чоловіка Олі Полякової та його висловлювань щодо подруги співачки Маші Єфросиної телеведуча Леся Нікітюк несподівано засвітилася з нею на відпочинку — і це вже викликало хвилю обговорень.
Історія навколо інтерв’ю Вадима Буряковського не вщухає. Публічні заяви зачепили одразу кількох учасників індустрії. У соцмережах розгорнулася хвиля реакцій і взаємних сигналів. На цьому тлі поведінка Єфросиніної привернула особливу увагу. І нові кадри з відпочинку лише підлили олії у вогонь.
«Ти щойно вигадала новий вид тренування — фотосесія замість вправ», — жартує Єфросиніна у відео, знімаючи Лесю Нікітюк під час ранкового заняття.
Зірки проводять час разом у Східниці і, схоже, атмосфера між ними максимально невимушена. На відео вони тренуються, підколюють одна одну та не стримують сміху. Маша навіть іронізує, що вже «продала» онлайн-курс Нікітюк, настільки ефектно та позувала під час тренування. У відповідь Леся теж бере реванш — знімає подругу та коментує її з тією ж іронією.
«Ти так красиво позувала, що я вже курс твій продала», — додає ведуча, не приховуючи сарказму.
Зазначимо, напруга між Єфросиніною та Поляковою стала помітною після реакції ведучої на пісню «Вадік», присвячену «лихим 90-м». Єфросиніна вподобала критичні дописи, що не залишилося непоміченим. Згодом Полякова відписалася від неї в Instagram, що лише підігріло чутки про розрив дружби. І саме на цьому тлі поява Нікітюк поруч із Єфросиніною виглядає як новий несподіваний союз подруг.
Нагадаємо, нещодавно колишня продюсерка Полякової подала заяву до поліції після гучних звинувачень.