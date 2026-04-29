Маша Єфросиніна після гучного скандалу з Поляковою засвітилася разом з Лесею Нікітюк на відпочинку

Маша Єфросиніна та Леся Нікітюк

Реклама

Після скандалу навколо чоловіка Олі Полякової та його висловлювань щодо подруги співачки Маші Єфросиної телеведуча Леся Нікітюк несподівано засвітилася з нею на відпочинку — і це вже викликало хвилю обговорень.

Історія навколо інтерв’ю Вадима Буряковського не вщухає. Публічні заяви зачепили одразу кількох учасників індустрії. У соцмережах розгорнулася хвиля реакцій і взаємних сигналів. На цьому тлі поведінка Єфросиніної привернула особливу увагу. І нові кадри з відпочинку лише підлили олії у вогонь.

«Ти щойно вигадала новий вид тренування — фотосесія замість вправ», — жартує Єфросиніна у відео, знімаючи Лесю Нікітюк під час ранкового заняття.

Реклама

Маша Єфросиніна та Леся Нікітюк / © instagram.com/mashaefrosinina

Зірки проводять час разом у Східниці і, схоже, атмосфера між ними максимально невимушена. На відео вони тренуються, підколюють одна одну та не стримують сміху. Маша навіть іронізує, що вже «продала» онлайн-курс Нікітюк, настільки ефектно та позувала під час тренування. У відповідь Леся теж бере реванш — знімає подругу та коментує її з тією ж іронією.

«Ти так красиво позувала, що я вже курс твій продала», — додає ведуча, не приховуючи сарказму.

Зазначимо, напруга між Єфросиніною та Поляковою стала помітною після реакції ведучої на пісню «Вадік», присвячену «лихим 90-м». Єфросиніна вподобала критичні дописи, що не залишилося непоміченим. Згодом Полякова відписалася від неї в Instagram, що лише підігріло чутки про розрив дружби. І саме на цьому тлі поява Нікітюк поруч із Єфросиніною виглядає як новий несподіваний союз подруг.

Нагадаємо, нещодавно колишня продюсерка Полякової подала заяву до поліції після гучних звинувачень.

Реклама

Новини партнерів