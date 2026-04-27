Мінус резервуари і установка переробки: уточнено наслідки атак по російських НПЗ

З’явилися уточнені дані щодо наслідків ударів по російських нафтопереробних об’єктах у Ярославлі та Туапсе. Підтверджено суттєві пошкодження інфраструктури, важливої для переробки та зберігання нафти.

Про це інформує Генеральний штаб ЗС України.

Які остаточні наслідки атак на НПЗ РФ

За оновленою інформацією, внаслідок ураження 26 квітня 2026 року нафтопереробного заводу в Ярославлі підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти. Цей елемент є ключовим у технологічному процесі переробки сировини.

Також підтверджено значні втрати на об’єкті в районі нафтопереробного заводу «Туапсинский» у Краснодарському краї. Внаслідок удару 20 квітня було знищено 24 резервуари та ще чотири зазнали пошкоджень.

У Силах оборони України зазначають, що подібні операції спрямовані на послаблення економічного та військового потенціалу РФ. Там підкреслюють, що робота з ураження стратегічних об’єктів противника триватиме до повного припинення збройної агресії проти України.

Як ми писали, у ніч проти 23 квітня безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію «Горький» у Нижньогородській області РФ, яка є важливим вузлом транспортування нафти. Внаслідок удару було пошкоджено щонайменше три резервуари, а на об’єкті спалахнула масштабна пожежа площею близько 20 тисяч квадратних метрів. У СБУ наголошують, що ураження таких стратегічних станцій порушує логістику постачання нафти, знижує ефективність роботи НПЗ і б’є по доходах російського бюджету, який фінансує війну.

