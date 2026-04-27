Украина
Минус резервуары и установка переработки: уточнены последствия атак по российским НПЗ

Ударами ВСУ повреждены установки вакуумной перегонки нефти и уничтожены 24 резервуара.

Появились уточненные данные о последствиях ударов по российским нефтеперерабатывающим объектам в Ярославле и Туапсе. Подтверждены существенные повреждения инфраструктуры, важной для переработки и хранения нефти.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

Какие окончательные последствия атак на НПЗ РФ

По обновленной информации, в результате поражения 26 апреля 2026 года нефтеперерабатывающего завода в Ярославле подтверждено повреждение установки вакуумной перегонки нефти. Этот элемент является ключевым в технологическом процессе переработки сырья.

Также подтверждены значительные потери на объекте в районе нефтеперерабатывающего завода «Туапсинский» в Краснодарском крае. В результате удара 20 апреля было уничтожено 24 резервуара и еще четыре получили повреждения.

В Силах обороны отмечают, что подобные операции направлены на ослабление экономического и военного потенциала РФ. Там подчеркивают, что работа по поражению стратегических объектов противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины.

Как мы писали, в ночь на 23 апреля беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию «Горький» в Нижегородской области РФ, которая является важным узлом транспортировки нефти. В результате удара были повреждены по меньшей мере три резервуара, а на объекте вспыхнул масштабный пожар площадью около 20 тысяч квадратных метров. В СБУ отмечают, что поражение таких стратегических станций нарушает логистику поставок нефти, снижает эффективность работы НПЗ и сказывается на доходах российского бюджета, который финансирует войну.

