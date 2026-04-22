Ночь взрывов в России: российская ПВО разнесла жилые дома в Сызрани во время атаки на НПЗ
Пока в российском Таганроге раздавались взрывы, жители Сызрани снимали на видео, как собственная противовоздушная оборона разрушает гражданскую инфраструктуру и жилье горожан.
В ночь на 22 апреля Россию всколыхнула массированная атака беспилотников. Под ударом оказались объекты нефтеперерабатывающей промышленности и логистические узлы в Самарской, Ростовской и Ульяновской областях. В Сызрани, где в результате работы местной ПВО пострадал жилищный сектор.
Об этом сообщает канал руководителя Центра Изучения оккупации Петра Андрющенко и OSINT-источники.
Около трех часов ночи жители Сызрани (Самарская область) сообщили о массированном пролете дронов. По словам очевидцев, в городе раздалось более десяти мощных взрывов, сопровождавшихся яркими вспышками.
Целью атаки стал Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Однако, по данным OSINT-каналов и видеозаписей жителей, российская ПВО, пытаясь сбить цели, попала в гражданские объекты.
«Снова — российское ПВО самая большая угроза российским гражданским. Хроники ночи. Сызрань, Самарская область. Атакован НПЗ. При отражении атаки российское ПВО поразило два жилых дома», — сообщил Андрющенко.
В результате инцидента произошел частичный обвал подъезда жилого многоквартирного дома. Местные власти подтвердили, что из-под завалов удалось спасти 4 человека.
«Ковер» над Самарой и атаки в других регионах
Из-за угрозы ударов в регионе был задействован спецплан «Ковер». Самарский аэропорт «Курумоч» срочно приостановил прием и отправку всех авиарейсов.
Параллельно с событиями в Сызрани, взрывы прогремели и в других регионах РФ:
Таганрог (Ростовская область): жители сообщали об активной работе ПВО и «последствиях на земле».
Верхнедонский район (Ростовская область): под ударом оказались логистические объекты.
Новоспасский район (Ульяновская область): дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод «НС-Ойл». Несмотря на активную работу зенитных систем, информация о повреждениях на предприятии уточняется.
Каково значение Сызранского НПЗ
Следует отметить, что Сызранский НПЗ является одним из важных предприятий региона. В прошлом году объемы переработки нефти на нем составили около 90 тысяч баррелей в сутки (4,3 млн. тонн в год). Завод специализируется на производстве бензина, дизельного горючего и мазута. Любая остановка мощностей из-за дроновых атак, как это уже произошло с НПЗ в Туапсе 16 апреля, существенно бьет по топливному балансу агрессора.
На местах попадания в жилые дома в Сызрани продолжают работать поисково-спасаемые отряды.
Взрывы в России — последние новости
Напомним, Новокуйбышевский и Туапсинский нефтеперерабатывающие заводы «Роснефти» прекратили переработку нефти в результате атак украинских беспилотников.
По данным Reuters со ссылкой на источники, Туапсинский НПЗ — единственный на черноморском побережье России — не работает с 16 апреля после удара дронов по порту Туапсе и последующих атак. В частности, 20 апреля была повреждена портовая инфраструктура и резервуары с нефтью, а дым от пожара растянулся на сотни километров.
Из-за невозможности отгрузки продукции предприятие остановило единую установку переработки мощностью 12 млн. тонн в год.
В то же время Новокуйбышевский НПЗ прекратил работу 18 апреля после атаки дронов. Завод вынужден был остановить обе установки переработки нефти, что повлияло на производство бензина и дизельного горючего.
Также в России после ночной атаки вспыхнула нефтестанция «Самара» — ключевой узел для формирования экспортного сорта Urals.