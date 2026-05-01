Человечество сможет «вернуть время»: футуролог назвал сроки прорыва
Концепция «скорости бегства от долголетия» предполагает, что продолжительность жизни будет расти быстрее, чем старение. Футуролог Рэй Курцвейл считает, что это может произойти уже через несколько лет.
Американский футуролог и бывший инженер Google Рэй Курцвейл прогнозирует, что уже через несколько лет человечество может приблизиться к принципиально новому этапу развития медицины. Речь идет о достижении так называемой «скорости бегства от долголетия» — концепции, при которой продолжительность жизни начнет расти быстрее, чем происходит старение организма.
Об этом сообщило издание Popular Mechanics.
Согласно этой идее, в течение года человек может стареть на один год, но благодаря медицинским инновациям его ожидаемая продолжительность жизни будет увеличиваться, например, на год и более. В таком случае возникает эффект «возврата времени» — когда условно добавляются дополнительные месяцы или годы жизни.
В марте 2024 года Курцвейл заявил, что человечество может достичь этого предела уже к 2029 году. Свои оценки он объясняет стремительным развитием технологий, в частности в медицине и биологии. В качестве примера он приводит скорость создания вакцин против COVID-19, а также развитие симулированной биологии.
Впрочем, сам исследователь подчеркивает: даже в случае реализации такого сценария это не будет означать бессмертие. Человеческая жизнь остается непредсказуемой — на нее влияют болезни, случайные мутации и несчастные случаи.
Кроме того, концепция вызывает дискуссии среди ученых. Она базируется на средних показателях продолжительности жизни, а не гарантирует продление жизни каждому отдельному человеку. Важным фактором также является доступ к современным медицинским технологиям, который в мире остается неравномерным.
Несмотря на значительный прогресс медицины, даже известные и контролируемые заболевания, например туберкулез, до сих пор ежегодно уносят миллионы жизней. Это свидетельствует о том, что наличие технологий не означает их глобального применения.
Рэй Курцвейл известен своими прогнозами относительно технологического развития — часть из них сбылась, в частности распространение мобильных устройств, Wi-Fi и облачных технологий. В то же время не все его предсказания оказались точными.
Напомним, ранее ученые выяснили, что память и состояние мозга могут зависеть от фермента, который вырабатывается во время упражнений.