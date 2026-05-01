Человечество сможет «вернуть время»: футуролог назвал сроки прорыва

Час / © unsplash.com

Реклама

Американский футуролог и бывший инженер Google Рэй Курцвейл прогнозирует, что уже через несколько лет человечество может приблизиться к принципиально новому этапу развития медицины. Речь идет о достижении так называемой «скорости бегства от долголетия» — концепции, при которой продолжительность жизни начнет расти быстрее, чем происходит старение организма.

Об этом сообщило издание Popular Mechanics.

Согласно этой идее, в течение года человек может стареть на один год, но благодаря медицинским инновациям его ожидаемая продолжительность жизни будет увеличиваться, например, на год и более. В таком случае возникает эффект «возврата времени» — когда условно добавляются дополнительные месяцы или годы жизни.

Реклама

В марте 2024 года Курцвейл заявил, что человечество может достичь этого предела уже к 2029 году. Свои оценки он объясняет стремительным развитием технологий, в частности в медицине и биологии. В качестве примера он приводит скорость создания вакцин против COVID-19, а также развитие симулированной биологии.

Впрочем, сам исследователь подчеркивает: даже в случае реализации такого сценария это не будет означать бессмертие. Человеческая жизнь остается непредсказуемой — на нее влияют болезни, случайные мутации и несчастные случаи.

Кроме того, концепция вызывает дискуссии среди ученых. Она базируется на средних показателях продолжительности жизни, а не гарантирует продление жизни каждому отдельному человеку. Важным фактором также является доступ к современным медицинским технологиям, который в мире остается неравномерным.

Несмотря на значительный прогресс медицины, даже известные и контролируемые заболевания, например туберкулез, до сих пор ежегодно уносят миллионы жизней. Это свидетельствует о том, что наличие технологий не означает их глобального применения.

Реклама

Рэй Курцвейл известен своими прогнозами относительно технологического развития — часть из них сбылась, в частности распространение мобильных устройств, Wi-Fi и облачных технологий. В то же время не все его предсказания оказались точными.

Новости партнеров