Тля исчезает мгновенно: простой раствор для быстрой защиты растений

Как быстро избавиться от тли за одно распыление / © unsplash.com

Его главное преимущество — мгновенное действие: вредители исчезают буквально на глазах уже после первого опрыскивания.

Чтобы быстро уничтожить тлю, достаточно приготовить мощный инсектицидный раствор в домашних условиях. Для этого смешайте 2 столовых ложки нашатырного спирта (10%), 1 столовую ложку жидкого мыла и 1 литр воды. Нашатырь парализует дыхательную систему насекомых-вредителей, а мыло помогает раствору лучше прилипать к листьям, не давая тли выжить или убежать.

Перед обработкой обязательно используйте перчатки, защитные очки и респиратор. Опрыскивание растений от тли лучше всего проводить в вечернее время или в пасмурную погоду — это поможет избежать ожогов листьев. Особое внимание уделяйте оборотной стороне листьев, где чаще всего прячутся колонии вредителей.

Первый результат заметен уже через 30–60 минут: тля массово погибает, а оставшиеся насекомые теряют активность и не вредят растениям. Для полного эффекта рекомендуется повторная обработка через 2–3 дня, однако в большинстве случаев достаточно одного применения.

Если вредители поразили корневую систему, в состав раствора можно добавить 1 столовую ложку растительного масла — оно образует защитную пленку и перекрывает доступ кислорода для насекомых.

Для деликатных культур, таких как розы или огурцы, концентрацию нашатыря лучше уменьшить до 1 столовой ложки на 1 литр воды во избежание повреждения растений.

