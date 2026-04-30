Общество
755
1 мин

Неловкий момент: Дональд Трамп положил руку на ягодицы Мелании, и это фото стало "вирусным"

Интимный жест президента США в отношении жены вызвал резонанс, и некоторые критики обвинили его в неуместном поведении.

Юлия Каранковская
Мелания и Дональд Трампы / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп снова озадачил своим поведением, ведь во время публичного мероприятия, посвященного государственному визиту короля Чарльза III и королевы Камиллы в США, неуместно обнял свою жену.

Фотограф застал президента Америки, когда он в компании королевской четы и Мелании шел по Южной лужайке Белого дома. Трамп сначала неуклюже положил руку на спину Мелании, а затем спустил на ягодицы.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Это заняло лишь мгновение, но ситуация стала «вирусной» в Сети, и некоторые пользователи раскритиковали политика за такое поведение, назвав его неуместным. Однако в другие моменты мероприятия глава Америки пытался контролировать свои руки и держал их именно на талии жены.

Мелания и Дональд Трамп / © Getty Images

Засняли президентскую пару сразу после того, как Трамп неуместно вклинился перед королевой Камиллой, когда она пожимала руки чиновникам, которые собрались в Белом доме, чтобы поприветствовать ее и короля. Камилла была озадачена таким поведением.

Трамп вклинился перед королевой, когда она пожимала руки / © Getty Images

