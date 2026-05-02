Удары по АЗС в Харькове: эксперт о смене приоритетов противника
От ударов россиян страдают заправки в прифронтовых городах.
Российские оккупанты начали массово наносить удары по заправкам Харькова. Только за сегодня прилетело уже по 4-х АЗС города.
Эксперты рассказывают, что под атаками противника находятся не только АЗС в Харькове, но и, к сожалению, других прифронтовых городов.
Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн говорит, что действительно наблюдаются именно такого характера атаки, когда враг бьет по АЗС.
О противодействии безопасности, по его словам, пока ничего не известно, кроме того, что во время воздушной тревоги люди должны идти в укрытие.
«Воздушные удары по АЗС наблюдаются не только в Харькове, но и в Сумах, Днепре. Заметно, что враг усилил интенсивность ударов именно по АЗС, а параллельно наносятся удары и по нефтебазам. Например, их было много на прошлой неделе. Все это указывает на то, что у россиян появились новые приоритеты — наш нефтегазовый комплекс и топливная инфраструктура стали приоритетными целями противника», — рассказал ТСН.ua Сергей Куюн.
Напомним, россияне массированно сегодня обстреляли АЗС в Харькове. Из-за вражеских ударов есть 4 пострадавших.