Гламур
275
1 мин

Актер-военный Ращук кардинально похудел и на фото до и после ошеломил изменениями

Артист удивил трансформацией.

Валерия Сулима
Владимир Ращук

Украинский актер и военный Владимир Ращук кардинально похудел и ошеломил изменениями во внешнем виде.

В своем Instagram артист поделился, что решился на трансформации. По словам Владимира Ращука, когда в его жизни наступают трудные времена, то он бросает себе вызовы и начинает меняться. На этот раз это касалось внешнего вида.

В частности, Владимир Ращук кардинально похудел. Кроме того, он активно начал заниматься в спортивном зале и накачал мышцы. Артист уже опубликовал фото до и после изменений. На снимках сразу заметно, что актер кардинально трансформировался и улучшил свою физическую форму.

"Это ключевая идея моего формирования. Каждый раз, когда приходят трудные времена, я никогда никого не обвиняю, я задаю вопросы себе, бросаю себе вызов и начинаю меняться. И вот мое очередное испытание себя...", - делится артист.

