- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 180
- Время на прочтение
- 3 мин
Путин может использовать конфликт между США и Ираном в войне против Украины: аналитик спрогнозировал последствия
Трамп объявил о «завершении боевых действий» в Заливе, но пролив закрыт, а цены на нефть растут. Анализ Игоря Семиволоса о психологических ловушках, интересах Кремля и угрозах для Украины.
Президент США Дональд Трамп объявил о «завершении боевых действий» в Персидском заливе. Однако, по словам директора Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса, это лишь процедурный ход для обхода Конгресса, а не реальный мир. Ормузский пролив остается заблокированным, переговоры в тупике, а мировая экономика готовится к длительному шоку.
Об этом эксперт написал на своей странице в Facebook.
Юридический трюк вместо победы
Решение Трампа от 1 мая — это юридический маневр, чтобы обойти конституционный дедлайн Конгресса. Фактически, война не закончилась: Ормузский пролив перекрыт, а дипломатические каналы через Пакистан не дают результатов.
По словам аналитика, Трамп попал в «психологическую ловушку». Сняв внутреннее давление со стороны Конгресса, он парадоксально дал Ирану сигнал, что спешить некуда.
Позиция Ирана
Игорь Семиволос пояснил, что Иран действует по концепции маслахата — отступления от принципов ради выживания системы. Тегеран демонстрирует готовность к разговорам, но не собирается капитулировать.
Коллапс режима в ближайшие полгода маловероятен. Продовольственные карточки стали инструментом контроля, а не слабости. Новое руководство Корпуса стражей исламской революции легитимизируется через жесткость, поэтому ни одна сторона не может сделать шаг навстречу первой.
Российский интерес: Украина в обмен на Иран?
Москва активно предлагает себя в качестве посредника, но Вашингтон эти предложения отвергает. Путин не стремится спасти Тегеран — его цель другая.
Использовать кризис в Заливе как рычаг давления на Запад в отношении Украины.
Сохранить баланс между Ираном, Израилем и странами Персидского залива.
Замороженный конфликт в Иране для РФ лучше любого завершения, ведь он оттягивает ресурсы США.
Экономическая удавка и избирательный календарь
Мировая экономика адаптируется к закрытому проливу «нелинейно» — каждый следующий месяц стоит дороже. В США цены на бензин уже превысили $4, что является критическим для Трампа перед промежуточными выборами в ноябре 2026 года.
«Трамп сломается первым — избирательный календарь является жестким ограничителем. Горизонт терпения Вашингтона — 3-4 месяца, Тегерана — 6-9 месяцев», — считает Игорь Семиволос.
Прогноз аналитика
Наиболее вероятный сценарий на ближайшие полгода — структурный тупик. Обе стороны заблокированы психологически: эго Трампа против потребности КСИР подать любой выход как победу.
Единственное, что может разорвать этот круг — неуправляемый экономический шок в США ближе к осени. Тогда возможен формат «взаимного прекращения без формального соглашения», который позволит обоим лидерам сохранить лицо.
«Для Украины в этой картине одно принципиальное наблюдение: замороженный иранский конфликт является для России лучшим сценарием, чем любое быстрое завершение. Именно поэтому Москва не заинтересована в содействии сделке, несмотря на публичную риторику о посредничестве», — отметил Игорь Семиволос.
Ранее Дональд Трамп отклонил новое мирное предложение Ирана, потому что его не устроили условия. Президент США считает, что Тегеран хочет договориться только из-за внутреннего кризиса и распрей между своими лидерами
Между тем иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что любые попытки Соединенных Штатов Америки блокировать порты в Иране «обречены на провал»