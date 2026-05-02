Мир
180
3 мин

Путин может использовать конфликт между США и Ираном в войне против Украины: аналитик спрогнозировал последствия

Трамп объявил о «завершении боевых действий» в Заливе, но пролив закрыт, а цены на нефть растут. Анализ Игоря Семиволоса о психологических ловушках, интересах Кремля и угрозах для Украины.

Мария Бойко
Путин хочет использовать конфликт Ирана и США в войне против Украины

Путин хочет использовать конфликт Ирана и США в войне против Украины / © ТСН

Президент США Дональд Трамп объявил о «завершении боевых действий» в Персидском заливе. Однако, по словам директора Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса, это лишь процедурный ход для обхода Конгресса, а не реальный мир. Ормузский пролив остается заблокированным, переговоры в тупике, а мировая экономика готовится к длительному шоку.

Об этом эксперт написал на своей странице в Facebook.

Юридический трюк вместо победы

Решение Трампа от 1 мая — это юридический маневр, чтобы обойти конституционный дедлайн Конгресса. Фактически, война не закончилась: Ормузский пролив перекрыт, а дипломатические каналы через Пакистан не дают результатов.

По словам аналитика, Трамп попал в «психологическую ловушку». Сняв внутреннее давление со стороны Конгресса, он парадоксально дал Ирану сигнал, что спешить некуда.

Позиция Ирана

Игорь Семиволос пояснил, что Иран действует по концепции маслахата — отступления от принципов ради выживания системы. Тегеран демонстрирует готовность к разговорам, но не собирается капитулировать.

Коллапс режима в ближайшие полгода маловероятен. Продовольственные карточки стали инструментом контроля, а не слабости. Новое руководство Корпуса стражей исламской революции легитимизируется через жесткость, поэтому ни одна сторона не может сделать шаг навстречу первой.

Российский интерес: Украина в обмен на Иран?

Москва активно предлагает себя в качестве посредника, но Вашингтон эти предложения отвергает. Путин не стремится спасти Тегеран — его цель другая.

  1. Использовать кризис в Заливе как рычаг давления на Запад в отношении Украины.

  2. Сохранить баланс между Ираном, Израилем и странами Персидского залива.

  3. Замороженный конфликт в Иране для РФ лучше любого завершения, ведь он оттягивает ресурсы США.

Экономическая удавка и избирательный календарь

Мировая экономика адаптируется к закрытому проливу «нелинейно» — каждый следующий месяц стоит дороже. В США цены на бензин уже превысили $4, что является критическим для Трампа перед промежуточными выборами в ноябре 2026 года.

«Трамп сломается первым — избирательный календарь является жестким ограничителем. Горизонт терпения Вашингтона — 3-4 месяца, Тегерана — 6-9 месяцев», — считает Игорь Семиволос.

Прогноз аналитика

Наиболее вероятный сценарий на ближайшие полгода — структурный тупик. Обе стороны заблокированы психологически: эго Трампа против потребности КСИР подать любой выход как победу.

Единственное, что может разорвать этот круг — неуправляемый экономический шок в США ближе к осени. Тогда возможен формат «взаимного прекращения без формального соглашения», который позволит обоим лидерам сохранить лицо.

«Для Украины в этой картине одно принципиальное наблюдение: замороженный иранский конфликт является для России лучшим сценарием, чем любое быстрое завершение. Именно поэтому Москва не заинтересована в содействии сделке, несмотря на публичную риторику о посредничестве», — отметил Игорь Семиволос.

Конфликт США и Ирана — что известно

Отметим Трамп заявил о прекращении войны с Ираном

Ранее Дональд Трамп отклонил новое мирное предложение Ирана, потому что его не устроили условия. Президент США считает, что Тегеран хочет договориться только из-за внутреннего кризиса и распрей между своими лидерами

Между тем иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что любые попытки Соединенных Штатов Америки блокировать порты в Иране «обречены на провал»

Дата публикации
Количество просмотров
180
