День ангела 3 травня: кого та як вітати з іменинами
3 травня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 3 травня
3 травня 2026 року привітайте з іменинами Тимофія, Петра.
Тимофій — давньогрецьке походження, означає «прославляє Бога». В дитинстві спокійний, чемний, стриманий і врівноважений. В дорослому віці стає надійним і вірним, вміє створити навколо себе атмосферу затишку.
Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві тихий, ніжний, часто має жіночі риси характеру, але дружелюбний. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, працьовитим, рішучим.
День ангела 3 травня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього лихого, додає сил у складні моменти та надихає на добрі справи. Бажаю миру в душі, тепла в серці та радості в кожному дні.
***
З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель веде тебе світлими дорогами життя, допомагає приймати правильні рішення та дарує віру в себе. Хай у твоєму житті буде більше щастя, любові та щирих людей поруч.
***
Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець завжди стоїть за твоїм плечем, захищає від негараздів і наповнює твоє життя спокоєм, гармонією та благополуччям. Хай здійснюються всі добрі мрії.
***
Зі святом твого ангела-охоронця! Бажаю, щоб небеса щедро благословляли тебе, даруючи здоров’я, удачу та натхнення. Нехай кожен день приносить радість, а серце завжди знаходить привід для посмішки.
***
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч у кожному кроці твого життя. Бажаю тобі світла, любові, внутрішньої сили та здійснення найзаповітніших бажань.