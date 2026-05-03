День ангела 3 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 3 травня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 3 травня

3 травня 2026 року привітайте з іменинами Тимофія, Петра.

Тимофій — давньогрецьке походження, означає «прославляє Бога». В дитинстві спокійний, чемний, стриманий і врівноважений. В дорослому віці стає надійним і вірним, вміє створити навколо себе атмосферу затишку.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві тихий, ніжний, часто має жіночі риси характеру, але дружелюбний. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, працьовитим, рішучим.

День ангела 3 травня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього лихого, додає сил у складні моменти та надихає на добрі справи. Бажаю миру в душі, тепла в серці та радості в кожному дні.

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель веде тебе світлими дорогами життя, допомагає приймати правильні рішення та дарує віру в себе. Хай у твоєму житті буде більше щастя, любові та щирих людей поруч.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець завжди стоїть за твоїм плечем, захищає від негараздів і наповнює твоє життя спокоєм, гармонією та благополуччям. Хай здійснюються всі добрі мрії.

***

Зі святом твого ангела-охоронця! Бажаю, щоб небеса щедро благословляли тебе, даруючи здоров’я, удачу та натхнення. Нехай кожен день приносить радість, а серце завжди знаходить привід для посмішки.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч у кожному кроці твого життя. Бажаю тобі світла, любові, внутрішньої сили та здійснення найзаповітніших бажань.

