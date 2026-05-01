Ізраїль передав лазерну систему ППО ОАЕ через загрозу з боку Ірану — FT
Ізраїль передав Об’єднаним Арабським Еміратам сучасні системи протиповітряної оборони, зокрема лазерну установку, щоб посилити захист від іранських ракет і дронів.
Ізраїль терміново направив до Об’єднаних Арабських Еміратів сучасні оборонні системи, включно з лазерною технологією, щоб посилити захист країни від іранських ракетних атак.
За даними Financial Times, Ізраїль ухвалив рішення про передачу новітніх систем на тлі зростання напруження в регіоні та ризику ескалації конфлікту з Іраном.
Йдеться, зокрема, про передову лазерну установку, яка здатна перехоплювати повітряні цілі — ракети та безпілотники. Такі системи розглядаються як дешевша альтернатива традиційним засобам ППО, оскільки дозволяють знищувати цілі без використання дорогих ракет.
У матеріалі зазначається, що співпраця між Ізраїлем та ОАЕ у сфері безпеки посилилася після нормалізації відносин у 2020 році. Наразі обидві країни зацікавлені у стримуванні загроз з боку Ірану, який активно розвиває свої ракетні та дронові програми.
Очікується, що розгортання таких систем стане важливим елементом регіональної протиповітряної оборони та може змінити баланс сил у Перській затоці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США мають намір продовжувати блокаду іранських портів, поки Тегеран не погодиться на американські умови щодо відмови від ядерної зброї. «Блокада ефективніша за бомбардування», — заявив Дональд Трамп.