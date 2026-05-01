Астрологічний прогноз на 1 травня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день загального обману, коли каверзи можна очікувати від кожної людини, включно з найближчими. Для нових починань і прийняття серйозних рішень категорично не підходить, їх краще перенести на інший час.
Символ дня: Крилатий шакал
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 6.
Щасливий колір дня: червоне і чорне.
Щасливі камені дня: агат, гагат, моріон.
За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.
Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, лікувати які потрібно за визначеною лікарем схемою. Через посилення циркуляції крові підвищується засвоєння лікарських препаратів, тому в жодному разі не можна перевищувати дозування.
Харчування дня: необхідно відмовитися від грибів і м’яса.
Стрижка дня: нова стрижка цього дня може бути небезпечною для здоров’я — особливо варто берегтися тим, хто від гіпертонії.
Дачні роботи дня: можна розпушувати ґрунт, наповнюючи його киснем, скопувати грядки, вносити підживлення і добрива.
Магія і містика дня: потрібно опрацьовувати карму і вивчати езотеричну літературу.
Сни дня: сновидіння нинішньої ночі показують, на якому боці — добра чи зла — перебуває людина
Табу дня: не можна грати в азартні ігри і проявляти агресію щодо оточуючих.
Цитата дня: «Першою ознакою тупості є повна відсутність сорому» (Зиґмунд Фройд).
