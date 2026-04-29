Дональд Трамп

США будуть продовжувати блокаду іранських портів, поки Тегеран не погодиться на американські умови щодо відмови від ядерної зброї.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в коментарі виданню Axios.

Таким чином американський президент відхилив пропозицію Ірану спочатку відкрити Ормузьку протоку та зняти блокаду, відклавши ядерні переговори на пізніший етап.

Попри те, що Центральне командування США (CENTCOM) підготувало план «короткої та потужної» хвилі ударів по Ірану, щоб вивести переговори з глухого кута, Трамп поки не віддав наказ про активні бойові дії.

«Блокада ефективніша за бомбардування. Вони задихаються, мов опудало поросяти. І для них це буде ще гірше. У них не повинно бути ядерної зброї», — сказав він.

Трамп розглядає продовження блокади як основне джерело впливу на Тегеран, але, за словами джерел, він розгляне можливість військових дій, якщо Іран все ще не поступиться. Він відмовився обговорювати будь-які військові плани в телефонному інтерв’ю виданню.

Президент США додав, що нафтосховища та трубопроводи Ірану «майже вибухають», оскільки блокада перешкоджає експорту нафти.

Водночас високопоставлене джерело в іранській службі безпеки повідомило державним ЗМІ Ірану, що військово-морська блокада США «незабаром стикнеться з практичними та безпрецедентними діями».

Джерело додало, що збройні сили Ірану проявили стриманість, щоб дати дипломатії шанс і надати Трампу можливість припинити війну, але наголосило, що збройні сили Ірану «вважають, що терпіння має межі, і що необхідна сувора відповідь», якщо блокада продовжиться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив американським ВМС підготуватися до тривалої блокади Ормузької протоки.

