"Ми стріляємо собі в ногу": республіканці розкритикували Трампа за виведення військ з Німеччини

Трамп наказав вивести 5 тисяч американських військових з Німеччини

Реклама

Рішення президента США Дональда Трампа про скорочення військової присутності в Європі наштовхнулося на жорстку критику всередині його власної партії. Ключові законодавці-республіканці вимагають перегляду цього кроку та наголошують на його небезпеці для глобальної стратегії Вашингтона.

Про занепокоєння провідних представників Республіканської партії щодо виведення військ з Німеччини пише The Guardian.

«Ми стріляємо собі в ногу»

Хоча багато членів адміністрації США скептично ставляться до Європи, далеко не всі соратники Трампа підтримують його імпульсивні кроки. Американський політик, конгресмен-республіканець Дон Бекон гостро розкритикував це рішення у своєму акаунті в X (Twitter).

Реклама

«У нас є дві величезні авіабази в Німеччині з першокласною інфраструктурою. Ці бази дають нам чудовий доступ до трьох континентів. Вони стратегічно розташовані та допомагають забезпечити нам глобальне охоплення. Не варто стріляти собі в ногу», — наголосив політик.

Рішення Пентагону також викликало швидку реакцію керівництва ключових оборонних комітетів Конгресу. Сенатор Роджер Уікер та член Палати представників Майк Роджерс випустили спільну заяву із засудженням таких дій. Вони наголосили, що будь-які значні зміни у військовій присутності США в Європі мають бути скоординовані із законодавцями та союзниками.

Вони підкреслили: створення власного потенціалу стримування вимагатиме від Європи багато часу. Передчасне ж скорочення американських сил «ризикує підірвати стримування та надіслати неправильний сигнал Володимиру Путіну».

Виведення військ США з Європи — останні новини

Наказ про скорочення контингенту на 5 тисяч військовослужбовців став наслідком політичних суперечок між Вашингтоном і Берліном, зокрема через позицію німецького уряду щодо війни з Іраном. Трампа обурили слова канцлера Фрідріха Мерца про те, що іранці нібито «принижують» США у переговорах, а також критика загальної американської стратегії.

Реклама

За планом Пентагону, скорочення триватиме від шести до дванадцяти місяців. Це рішення покликане змусити Європу активніше дбати про власну безпеку, але фактично воно повертає чисельність військ до рівня, який передував повномасштабному російському вторгненню в Україну.

Постійні випади Трампа та його непередбачувані зовнішньополітичні рішення викликають серйозне занепокоєння в Європейському Союзі. Європейські дипломати неофіційно зізнаються, що ситуація змушує їх нервувати. Трамп встиг посваритися не лише з Мерцем, але й різко розкритикував британського прем’єра Стармера та італійську лідерку Мелоні, яка раніше вважалася його союзницею.

Європа робить висновки: статус-кво часів після Другої світової війни більше не працює. Як зазначив один із західних дипломатів, європейські лідери розуміють, що регіон більше не може покладатися лише на «м’яку силу» — безпека повинна бути підкріплена реальною військовою міццю, розвитком якої ЄС тепер змушений займатися самостійно.

Новини партнерів