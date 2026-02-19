Анемия, потеря памяти и депрессия: этим грозит нехватка одного витамина в организме

Витамины / © unsplash.com

Здоровье в пожилом возрасте напрямую зависит от баланса микроэлементов в организме. Ирландские ученые совершили важное открытие: дефицит лишь одного витамина способен кардинально ухудшить качество жизни пенсионеров, удваивая вероятность развития тяжелой депрессии.

Об этом пишет Medicina.ua.

Если человек не получает этого вещества в достаточном количестве с пищей или специальными добавками, запускается цепная реакция, которая приводит к ряду неприятных симптомов и серьезных хронических заболеваний.

В чем критическая роль витамина

Главным фигурантом исследования стал витамин B12. Этот элемент играет основополагающую роль в жизнедеятельности человеческого организма. Он незаменим для правильного формирования эритроцитов (красных кровяных телец), бесперебойной работы центральной нервной системы и синтеза ДНК.

Согласно выводам ирландских ученых, если недостаток витамина В12 не диагностировать и не лечить в течение 4 лет, риск развития клинической депрессии у пожилых людей стремительно возрастает на 51%.

Недостаток витамина B12 маскируется под общие признаки старения, поэтому проблему часто игнорируют. К первым тревожным симптомам относятся:

хроническая усталость и общая слабость;

расстройства пищеварения;

стремительная потеря аппетита и снижение веса.

Неврологические проблемы усугубляются: у пациентов наблюдается пространственная дезориентация и существенное ухудшение памяти, что в критических состояниях может прогрессировать вплоть до деменции.

Наиболее опасным физиологическим следствием недостатка B12 является развитие анемии. Она часто возникает на фоне комплексного дефицита других витаминов группы В, включая фолиевую кислоту. Врачи отмечают, что восполнять недостаток этих веществ нужно на ранних стадиях во избежание необратимых патологических изменений в мозге и нервных тканях.

Почему пенсионеры в зоне наивысшего риска

Исследователи акцентируют внимание на том, что пожилые люди особенно уязвимы к дефициту витамина B12. Причина кроется в физиологических изменениях пищеварительной системы.

С возрастом желудок человека синтезирует гораздо меньше соляной кислоты. Именно эта кислота критически необходима для расщепления белков и высвобождения витамина В12 из пищи, что делает его дальнейшее усвоение в кишечнике почти невозможным без медикаментозной поддержки или изменения рациона.

