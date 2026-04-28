Китайские корабли подошли к Тайваню: остров поднял флот и авиацию

Тайвань зафиксировал два китайских военных корабля у островов Пенху в Тайванском проливе и направил военно-морские и воздушные силы для наблюдения. Всего за сутки вокруг острова обнаружили девять кораблей и 22 самолета Китая.

Об этом сообщило министерство обороны Тайваня, передает агентство Reuters.

По данным ведомства, китайский эсминец и фрегат вошли в район юго-западнее Пенха. Там расположены важные военно-морские и военно-воздушные базы Тайваня, а сам район расположен недалеко от тайваньской стороны пролива.

В ответ Тайвань направил военно-морские и воздушные силы для наблюдения. В Минобороны заявили, что военные «внимательно следили за формированием и приняли соответствующие меры».

В тот же день в ежедневной постройке тайваньское Минобороны сообщило, что за предыдущие 24 часа вокруг острова действовали девять китайских военных кораблей. Также было зафиксировано 22 китайских военных самолета.

Президент Тайваня Лай Чинте заявил, что Китай все более активно применяет операции в «серой зоне» и психологическое давление.

«Они стремятся создать новую норму, которая подорвет существующее положение дел», — сказал он.

Китай считает Тайвань своей территорией и почти каждый день направляет военные корабли и самолеты в районы вокруг острова. В Тайбэе претензии Пекина отвергают и заявляют, что только жители острова могут определять свое будущее.

Ранее сообщалось, что Китай развернул более 200 истребителей J-6 на авиабазах вблизи Тайваньского пролива.

По данным Института аэрокосмических исследований Митчелла, эти устаревшие истребители могут использовать в качестве боевых беспилотников. В случае военной операции против Тайваня они могут быть применены на начальном этапе атаки, чтобы перегрузить системы ПВО.

Китай недавно снова говорил о так называемом «воссоединении» с Тайванем и предлагал острову гарантии энергетической безопасности на фоне глобальной нестабильности.

К слову, Китай развернул масштабную программу тотальной слежки в океанах, готовясь к подводной войне с США и их союзниками. По данным Reuters, десятки китайских исследовательских судов (в частности, Dong Fang Hong 3) годами подробно картографируют морское дно и устанавливают сотни сенсоров в стратегических зонах Тихого, Индийского и Северного Ледовитого океанов. Особое внимание уделяется районам вокруг Тайваня, Гуама, Гавайев, Филиппин и Малаккского пролива.

