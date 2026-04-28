В Кремле началась паника из-за "бунта" после скрытой мобилизации студентов: критикуют даже пропагандисты — ISW

В России студентов массово отправляют на войну под видом «операторов БПлА» / © Reuters

Минобороны РФ пытается потушить пожар вспыхнувшего из-за массового привлечения студентов к подразделениям беспилотных систем (USF). Ситуация настолько критична, что российское военное руководство вынуждено оправдываться перед ректорами вузов, пытаясь опровергнуть факты принуждения и «мясных штурмов».

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в отчете 27 апреля.

Срочное собрание и оправдания Минобороны РФ

Как отмечает ISW, 27 апреля состоялось совместное совещание Минобороны РФ, Министерства науки и высшего образования, а также руководителей ведущих университетов. Главная тема — «принципы и условия» вербовки студентов.

Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин пытался убедить собравшихся, что:

Контракты со студентами подписываются всего на один год.

Процесс «исключительно добровольный».

Слухи о массовых отчислениях студентов ради их последующей отправки на фронт якобы «не соответствуют действительности».

Личная ответственность и страх «мясных штурмов»

О панике в коридорах власти свидетельствует и тот факт, что министр обороны Андрей Белоусов до конца апреля 2026 г. должен издать приказ о личной ответственности командиров. Это прямая попытка успокоить боящуюся молодежь, что после подписания контракта на оператора дрона их без согласия перебросят в штурмовые пехотные подразделения с высоким уровнем смертности.

«Российское командование пытается смягчить беспокойство вокруг вербовочной кампании, начатой в декабре 2025 — январе 2026 года, чтобы не сорвать поток „пушечного мяса“ среди молодежи», — отмечают аналитики ISW.

Даже пропагандисты бьют тревогу

Скрытая мобилизация студентов вызвала неожиданную волну критики даже среди лояльных к Кремлю военкоров и пропагандистов. Еще в марте 2026 года они начали открыто критиковать неэффективность кампании, отмечая, что страх оказаться в штурмовых отрядах вместо подразделений БПЛА полностью деморализует потенциальных рекрутов.

План «2 процента»

Несмотря на заявления о добровольности, стало известно, что министр науки РФ Валерий Фальков еще в начале года установил жесткий план для крупных университетов: минимум 2% студентов должны подписать контракты с Минобороны.

Пока Кремль пытается манипулировать статистикой — заместитель министра Дмитрий Афанасьев цинично заявил, что получено только «шесть жалоб» на принуждение, а Горемыкин и вовсе выдал фантастическую цифру о «93% доверия студентов к Минобороне». Однако срочность совещаний и привлечение лично Белоусова к решению вопроса свидетельствуют о настоящем масштабе управленческого хаоса и страхе перед студенческими протестами.

Напомним, Путин возвращает РФ к методам Сталина: в Кремле усиливают репрессивный курс из-за войны.

