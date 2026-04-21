Путин напуган бунтами в РФ: Зеленский сделал заявление о тайных планах Кремля

Российские власти усиливают ограничения в информационном пространстве не из-за страха критики, а для предотвращения масштабных народных волнений. Глубинная задача Кремля — подавить возможные бунты на фоне подготовки к большой мобилизации.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телемарафону «Единые новости».

По словам главы государства, критическим моментом для стабильности северного соседа может стать начало открытой мобилизации в центральных регионах, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге.

«Ограничение доступа к социальным сетям в Российской Федерации связано не с тем, чтобы ограничить критику Путина. Более глубокая задача — чтобы не было бунтов. Прежде всего, большая мобилизация в России, то есть мобилизация из центральных городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Ограничения говорят о том, что никто в России не будет воспринимать мобилизацию такого уровня», — подчеркнул Зеленский.

В настоящее время мобилизация в России продолжается в скрытом режиме из-за заключения контрактов. Однако для реализации амбициозных планов диктатора этого ресурса маловато.

Президент подчеркнул, что привлечение огромного количества личного состава только за счет добровольцев слишком дорого для российского бюджета. Поэтому открытая мобилизация остается единственным путем для усиления армии окупантов.

«Сегодня мобилизация в России спрятана в контракты. Но чтобы добавить миллион-полтора личного состава в действующую армию, нужна мобилизация, потому что привлечь такое количество военных контрактами слишком дорогостоящо», — отметил президент.

Два сценария нового наступления оккупантов

Зачем Кремлю такое рекордное количество новых солдат? Владимир Зеленский озвучил два основных варианта развития событий, к которым готовится враг.

Первый сценарий, по словам президента, это попытка повторить большое наступление на Украину. Второй вариант, который он назвал «вариантом Б», предполагает меньше затрат и усилий.

«Это сделать параллельно небольшое наступление там, где можно ограничиться меньшим количеством боевых сил», — пояснил Зеленский.

Напомним, ранее на территории России были зафиксированы атаки на ключевые порты и нефтеперерабатывающие предприятия, в том числе в Ленинградской области.

После этого в Сети появились сообщения о беспорядках в Усть-Луге, где, по данным источников, недовольство возникло среди работников порта, большинство из которых являются мигрантами. Речь идет о конфликте, начавшемся после того, как часть рабочих якобы не допустили к смене.

Сообщается, что между работниками и охраной произошли столкновения, а на месте работали правоохранители и спецподразделения. По предварительным данным, часть участников инцидента была задержана для выяснения обстоятельств.

Также что Россия блокирует WhatsApp, западные платформы социальных сетей, СМИ и средства обхода ограничений. Кремль усиливает кампанию, чтобы возобновить контроль над информационным пространством РФ, а во избежание доступа к глобальной сети Интернет.

К слову, Кремль ввел жесткие ограничения на работу Telegram. Это вызвало возмущение со стороны российских солдат и военных блоггеров, потому что может стать роковым для армии России.