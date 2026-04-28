- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 380
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украине экстренные отключения света в нескольких областях: где ситуация самая сложная
В Украине потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям, однако из-за непогоды более 100 населенных пунктов в девяти областях остаются полностью или частично обесточенными.
По состоянию на утро 28 апреля потребление электроэнергии в Украине соответствует сезонным показателям. В то же время из-за непогоды и российских обстрелов часть потребителей в нескольких регионах остается без света.
Об этом сообщили в компании Укрэнерго.
Самая сложная после утренней дроновой атаки ситуация на Сумщине. Значительная часть потребителей в регионе обесточена из-за ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры.
Также на утро зафиксированы новые обесточения из-за обстрелов в Запорожской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы проводят там, где это позволяют условия безопасности.
Потребление электроэнергии
Сегодня, 28 апреля, по состоянию на 09:30 уровень потребления электроэнергии был таким же, как в это время в предыдущий день — в понедельник.
В то же время, 27 апреля суточный максимум потребления зафиксировали вечером. Он был на 2,5% выше максимум предыдущего рабочего дня — в пятницу, 24 апреля.
Причиной такого роста стало понижение температуры воздуха в большинстве регионов по сравнению с концом прошлой недели.
Энергетики советуют перенести активное использование электроприборов на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций — с 10:00 до 16:00.
В вечерние часы сохраняется потребность в экономном потреблении. Украинцев просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 18:00 до 22:00.
Ситуация в энергосистеме может изменяться. Потребителей призывают следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах своих операторов системы распределения – облэнерго.
Последствия непогоды
Из-за сильных порывов ветра и повреждения воздушных линий электропередачи на утро полностью или частично обесточены более 100 населенных пунктов в девяти областях.
Речь идет о Сумской, Хмельницкой, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Херсонской и Киевской областях.
Ремонтные бригады облэнерго работают над тем, чтобы как можно быстрее заживить потребителей.
Ранее сообщалось, что мощная непогода вызвала массовые отключения электроэнергии сразу в нескольких регионах Украины. Из-за сильного ветра, дождей и града без света остались десятки тысяч потребителей, а энергетики работают в усиленном режиме.