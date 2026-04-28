В Украине экстренные отключения света в нескольких областях: где ситуация самая сложная

По состоянию на утро 28 апреля потребление электроэнергии в Украине соответствует сезонным показателям. В то же время из-за непогоды и российских обстрелов часть потребителей в нескольких регионах остается без света.

Об этом сообщили в компании Укрэнерго.

Самая сложная после утренней дроновой атаки ситуация на Сумщине. Значительная часть потребителей в регионе обесточена из-за ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры.

Также на утро зафиксированы новые обесточения из-за обстрелов в Запорожской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы проводят там, где это позволяют условия безопасности.

Потребление электроэнергии

Сегодня, 28 апреля, по состоянию на 09:30 уровень потребления электроэнергии был таким же, как в это время в предыдущий день — в понедельник.

В то же время, 27 апреля суточный максимум потребления зафиксировали вечером. Он был на 2,5% выше максимум предыдущего рабочего дня — в пятницу, 24 апреля.

Причиной такого роста стало понижение температуры воздуха в большинстве регионов по сравнению с концом прошлой недели.

Энергетики советуют перенести активное использование электроприборов на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций — с 10:00 до 16:00.

В вечерние часы сохраняется потребность в экономном потреблении. Украинцев просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 18:00 до 22:00.

Ситуация в энергосистеме может изменяться. Потребителей призывают следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах своих операторов системы распределения – облэнерго.

Последствия непогоды

Из-за сильных порывов ветра и повреждения воздушных линий электропередачи на утро полностью или частично обесточены более 100 населенных пунктов в девяти областях.

Речь идет о Сумской, Хмельницкой, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Херсонской и Киевской областях.

Ремонтные бригады облэнерго работают над тем, чтобы как можно быстрее заживить потребителей.

Ранее сообщалось, что мощная непогода вызвала массовые отключения электроэнергии сразу в нескольких регионах Украины. Из-за сильного ветра, дождей и града без света остались десятки тысяч потребителей, а энергетики работают в усиленном режиме.

