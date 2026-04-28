Пять слабых мест НАТО: почему альянс рискует проиграть в войне с Россией

Почему НАТО может проиграть в войне с Россией

Война в Иране показывает, что альянс НАТО не готов к войне с Россией. Однако РФ может атаковать уже совсем скоро. НАТО может оказаться не готовым к этому. Проблемами могут стать как нехватка боеприпасов, так и нехватка инвестирования в военно-морские силы.

Об этом пишет Politico.

Россия может атаковать НАТО уже скоро: готов ли к этому Альянс

НАТО осталось в стороне от американо-израильской войны в Иране, однако даже этот конфликт показал трещины в обороне альянса. В случае, если бы Россия уже напала, НАТО вряд ли смогло бы защититься.

«Войны в Украине и на Ближнем Востоке не являются отдельными явлениями; есть много чему научиться с обоих, размышляя о войнах завтрашнего дня», — заявил заместитель командующего ВВС Франции генерал Доминик Тардиф.

Он добавил, что страны НАТО должны лучше понимать, куда направлять развитие своих возможностей. Европейские чиновники предупреждены, что нападение России на одну из стран НАТО или альянс может произойти уже к 2029 году.

Бывшие и действующие дипломаты, должностные лица НАТО и эксперты по обороне собрали пять основных пробелов НАТО, обнаруженных войной на Ближнем Востоке. Именно они мешают подготовке к вероятной войне с РФ.

Первая проблема НАТО — дефицит боеприпасов. Война в Иране резко обострила эту потребность. Французские запасы ракет Aster и Mica иссякли в течение первых двух недель американо-иранского конфликта.

Россияне производят тысячи беспилотников ежемесячно. Это оставит страны НАТО без ракет через несколько недель. Именно поэтому возникает потребность в более доступных перехватчиках класса «воздух-воздух». Дефицит боеприпасов будет обсуждаться на июльском саммите НАТО.

Вторая проблема, которая есть в Альянсе, это воздушная неполноценность. По словам эксперта Стокгольмского института (SIPRI) Питера Веземана, способность Ирана продолжать атаки, несмотря на действия США, доказывает, что обычными бомбардировками невозможно принудить государство к повиновению. Именно поэтому НАТО должен переосмыслить стратегию доминирования в воздухе, прежде всего, развивать высокоточное ударное оружие дальнего радиуса действия.

Ожидается, что такое оружие сможет уничтожать российские производства ракет и дронов, а также военные объекты глубоко внутри страны.

Третий пробел НАТО — недостаточно мощные военно-морские силы. Самым ярким примером оказалась Великобритания, когда после трех недель развертывания судна HMS Dragon в направлении Средиземного моря оно сломалось и было отправлено на ремонт.

Главнокомандующий морскими силами Великобритании генерал Гвин Дженкинс уже признал, что Королевский флот не готов к войне. Эксперт по морской безопасности RUSI Сиддхарт Каушал заявил, что Альянс должен улучшить общие объекты технического обслуживания судов и решить проблему нехватки персонала.

Четвертая проблема НАТО, мешающая подготовиться к войне, — длительный раздор. Война в Иране углубила пропасть внутри НАТО — Европа игнорирует требования президента США Дональда Трампа о военной поддержке, пока Трамп называет НАТО «бумажным тигром».

Пятая причина, почему НАТО не может подготовиться к войне, — недостаточное сотрудничество с Украиной. В течение нескольких дней после начала войны в Иране Украина направила своих экспертов по беспилотникам для сбивания «Шахедов». Кроме того, Киев подписал десятилетнее оборонное партнерство со странами Персидского залива.

Несмотря на то, что НАТО расширяет оборонное сотрудничество с Украиной, его до сих пор недостаточно. Теперь Альянс должен работать над созданием линии средств борьбы с беспилотниками ближе к границе России — в Украине. Именно это станет первой линией обороны от РФ.

«Украина действует как гарант безопасности», — сказал дипломат НАТО на условиях анонимности.

Готовятся ли в НАТО к войне с Россией

Европейские страны вынуждены адаптироваться к длительной войне на истощение, поскольку роль США как мирового лидера уверенно снижается. Несмотря на значительную помощь Украине, Европа до сих пор не имеет стратегии победы, ограничиваясь ресурсами, которые позволяют Украине только «держаться», тогда как Запад ожидает внутренних изменений в России.

В то же время военные эксперты предупреждают: Европа должна использовать время, которое выигрывает благодаря стойкости ВСУ, для быстрого наращивания собственной обороноспособности. Критическим этапом для безопасности континента станет 2030 год, к которому все европейские страны должны быть способны сдерживать агрессию РФ самостоятельно.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада объявили России «открытую войну». По его словам, западные государства якобы стремятся нанести России «стратегическое поражение» и осуществляют экспансию на евразийском пространстве.

Украину Лавров назвал «геополитическим тараном» и «наконечником», который якобы Запад использует как инструмент для давления на Россию и дестабилизации мировой обстановки.

