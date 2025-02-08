Курс валют на 10 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна укрепилась по отношению к доллару.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 10 февраля. Стоимость доллара опустилась на 2 коп. Евро прибавил 6 коп. Злотый увеличился на 2 коп.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,47 (-2 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,03 (+6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,25 (+4 коп.)

Как сообщалось, в Украине некоторые пенсионеры могут получить почти 1000 гривен доплаты в феврале. Впрочем, для получения такой прибавки к пенсии есть определенные ограничения. Да, граждане должны соответствовать нескольким критериям.

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