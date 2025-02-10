Ночью в Украине летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.
В ночь на 10 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.
Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:
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Суммы/р-н – взрывы;
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Вознесенск, Николаевщина;
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Миргород (Полтавщина);
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Вышгород/р-н (Киевщина);
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Киев;
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Черниговский р-н;
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Ахтырка (Сyмщина);
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Глеваха (Киевщина);
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Лубны/р-н (Полтавщина);
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Полтавский р-н;
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Хмельницкая область;
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Первомайский (Харьковщина).
Напомним, что в Киеве предварительно из-за падения обломков БПЛА вспыхнуло здание. В результате атаки горело одноэтажное нежилое здание. Возгорание произошло на территории рядом.
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