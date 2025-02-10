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Ночью в Украине летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Ночью в Украине летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Сирены прозвучали в некоторых областях Украины: воздушная тревога охватила почти всю Украину

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 10 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

  • Суммы/р-н – взрывы;

  • Вознесенск, Николаевщина;

  • Миргород (Полтавщина);

  • Вышгород/р-н (Киевщина);

  • Киев;

  • Черниговский р-н;

  • Ахтырка (Сyмщина);

  • Глеваха (Киевщина);

  • Лубны/р-н (Полтавщина);

  • Полтавский р-н;

  • Хмельницкая область;

  • Первомайский (Харьковщина).

Напомним, что в Киеве предварительно из-за падения обломков БПЛА вспыхнуло здание. В результате атаки горело одноэтажное нежилое здание. Возгорание произошло на территории рядом.

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