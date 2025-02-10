Ночью в Украине летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 10 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

Суммы/р-н – взрывы;

Вознесенск, Николаевщина;

Миргород (Полтавщина);

Вышгород/р-н (Киевщина);

Киев;

Черниговский р-н;

Ахтырка (Сyмщина);

Глеваха (Киевщина);

Лубны/р-н (Полтавщина);

Полтавский р-н;

Хмельницкая область;

Первомайский (Харьковщина).

Напомним, что в Киеве предварительно из-за падения обломков БПЛА вспыхнуло здание. В результате атаки горело одноэтажное нежилое здание. Возгорание произошло на территории рядом.

Читайте также: