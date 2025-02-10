Уночі в Україні літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.
У ніч проти 10 лютого 2025 року в Україні у багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.
Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:
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Суми/р-н - вибухи;
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Вознесенськ, Миколаївщина;
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Миргород (Полтaвщина);
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Вишгород/р-н (Kиївщина);
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Kиїв;
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Чернігівський р-н;
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Охтирка (Сyмщина);
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Глеваха (Kиївщина);
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Лубни/р-н (Полтaвщина);
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Полтaвський р-н;
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Xмельниччинa;
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Первомайський (Хaркiвщина).
Нагадаємо, що у Києві попередньо через падіння уламків БпЛА спалахнула будівля. Унаслідок атаки горіла одноповерхова нежитлова будівля. Займання сталося на території поруч.
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