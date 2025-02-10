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Уночі в Україні літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Уночі в Україні літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Сирени пролунали в деяких областях України: повітряна тривога охопила майже всю Україну

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

У ніч проти 10 лютого 2025 року в Україні у багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

  • Суми/р-н - вибухи;

  • Вознесенськ, Миколаївщина;

  • Миргород (Полтaвщина);

  • Вишгород/р-н (Kиївщина);

  • Kиїв;

  • Чернігівський р-н;

  • Охтирка (Сyмщина);

  • Глеваха (Kиївщина);

  • Лубни/р-н (Полтaвщина);

  • Полтaвський р-н;

  • Xмельниччинa;

  •  Первомайський (Хaркiвщина). 

Нагадаємо, що у Києві попередньо через падіння уламків БпЛА спалахнула будівля. Унаслідок атаки горіла одноповерхова нежитлова будівля. Займання сталося на території поруч. 

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