Уночі в Україні літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

У ніч проти 10 лютого 2025 року в Україні у багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

Суми/р-н - вибухи;

Вознесенськ, Миколаївщина;

Миргород (Полтaвщина);

Вишгород/р-н (Kиївщина);

Kиїв;

Чернігівський р-н;

Охтирка (Сyмщина);

Глеваха (Kиївщина);

Лубни/р-н (Полтaвщина);

Полтaвський р-н;

Xмельниччинa;

Первомайський (Хaркiвщина).

Нагадаємо, що у Києві попередньо через падіння уламків БпЛА спалахнула будівля. Унаслідок атаки горіла одноповерхова нежитлова будівля. Займання сталося на території поруч.

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