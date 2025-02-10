Удар по Сумам: появилось ужасное видео попадания "Шахеда"

На ролике видна яркая вспышка и слышен взрыв.

Момент атаки на Сумы вечером 9 февраля попал на видео камеры надзора. Журналисты также сняли на видео разрушения после удара.

Об этом сообщают телеграмм-каналы и "Суспильне Сумы".

В Сети опубликовали ужасающие кадры попадания российского беспилотника "Шахед" в автомобильную стоянку в жилом квартале Сум. На них видна яркая огненная вспышка и слышен громкий взрыв.

На видео также зафиксированы разрушения в результате атаки: разбитые, перевернутые и сгоревшие автомобили, разбитые фасады, окна, балконы жилого дома.

Момент атаки на Сумы попал на видео

Напомним, россияне ударили по спальному микрорайону Сум вечером 9 февраля. Пострадала женщина, зафиксированы разрушения.