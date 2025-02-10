Удар по Сумах: з’явилося жахливе відео влучання "Шахеда"

На ролику видно яскравий спалах та чутно вибух.

Момент атаки на Суми ввечері 9 лютого потрапив на відео камери нагляду. Журналісти також зняли на відео руйнування після удару.

Про це повідомляють телеграм-канали та "Суспільне Суми".

У Мережі опублікували жахливі кадри влучання російського безпілотника "Шахед" в автомобільну стоянку у житловому кварталі Сум. На них видно яскравий вогняний спалах та чутно гучний вибух.

На відео також зафіксовані руйнування унаслідок атаки: розтрощені, перекинуті та згорілі автомобілі, побиті фасади, вікна, балкони житлового будинку.

Момент атаки на Суми потрапив на відео

Нагадаємо, росіяни вдарили по спальному мікрорайону Сум ввечері 9 лютого. Постраждала жінка, зафіксовані руйнування.