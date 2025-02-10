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Удар по Сумах: з’явилося жахливе відео влучання "Шахеда"

Удар по Сумах: з’явилося жахливе відео влучання "Шахеда"

Наслідки атаки на Суми 9 лютого / Фото: ДСНС України у Telegram

На ролику видно яскравий спалах та чутно вибух.

Момент атаки на Суми ввечері 9 лютого потрапив на відео камери нагляду. Журналісти також зняли на відео руйнування після удару.

Про це повідомляють телеграм-канали та "Суспільне Суми".

У Мережі опублікували жахливі кадри влучання російського безпілотника "Шахед" в автомобільну стоянку у житловому кварталі Сум. На них видно яскравий вогняний спалах та чутно гучний вибух.

На відео також зафіксовані руйнування унаслідок атаки: розтрощені, перекинуті та згорілі автомобілі, побиті фасади, вікна, балкони житлового будинку.

Момент атаки на Суми потрапив на відео

Момент атаки на Суми потрапив на відео

Нагадаємо, росіяни вдарили по спальному мікрорайону Сум ввечері 9 лютого. Постраждала жінка, зафіксовані руйнування.

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