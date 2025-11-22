Могилевська взяла 5-річну доньку на гастролі та відповіла на закиди про "відсторонення" старшої

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська вперше поїхала на гастролі з донькою Сонею й розповіла, чому не взяла старшу Мішель.

Так, у фотоблогу виконавиця поділилася кадрами з подорожі. Зокрема, як відправлялася з Києва до Одеси у компанії Соні. Поміж концертами виконавиця трохи відпочила з малечею у чані, прогулялася узбережжям і територією готелю та наробила милих знімків. Могилевська зазначила, що такий досвід поїздки на гастролі у її молодшої доньки перший.

«Вперше взяла маленьку Соню із собою на гастролі. Якщо чесно, я трохи хвилювалася, бо це наш перший досвід. Найкращі моменти, які хочеться повторити. Це кайф. Хоча трохи важко і дуже відповідально. Концерти їй не показую, бо дуже голосно, і не хочу, щоб вона вирішила, що мама належить не тільки їй», — розповіла співачка.

Наталія Могилевська з донькою

Наталія Могилевська з донькою

Проте разом з компліментами для родини Наталія отримала порцію гейту. Зокрема, юзери у коментарях дорікнули зірці, що вона буцімто не так багато приділяє уваги старшій доньці Мішель і вона «більше відсторонена». У сториз співачка відповіла й пояснила, що насправді це не так. Навпаки наголосила, що старша обирає те, що їй зараз цікаво — друзі та хобі. А Соні ж цікаво проводити час з мамою.

«Старша донька потребує набагато більше уваги і часу. Вона більше постраждала і памʼятає більше. Просто підліткам не цікаво зніматися з мамою. В неї своє життя із друзями в ліцеї. Вона навантажена тренуваннями і переймається результатами в них. Не перекладайте на мене загальних проєкцій. Якою буде Соня — поки що не відомо. А Мішель вже точно прекрасна і сердечна людина. Я пишаюся нею як найбільше», — зауважила артистка.

Наталія Могилевська з донькою

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська розповіла деталі травм доньок, які вони отримали у дитбудинку.