Народні прикмети і забобони, що пов’язують декабрист із долею та енергетикою оселі

Різдвяник: прикмети та забобони

Різдвяник, або шлюмбергера (schlumbergera), відомий також як декабрист — розкішна зимова кімнатна рослина, яка традиційно квітне саме у період новорічних та різдвяних свят.

Навколо цієї декоративної квітки склалася ціла серія народних прикмет, забобонів та містичних чуток, які наділяють її потужною енергетикою та властивістю бути своєрідним передвісником долі для мешканців будинку.

Енергетика декабриста та вплив рослини на атмосферу в домі

Згідно з повір’ями, зигокактус має дуже потужну енергетику, яка здатна впливати на атмосферу в оселі та характер її мешканців.

Якщо рослина почувається добре і нормально, її вплив на людей переважно позитивний.

Однією з головних властивостей різдвяника є очищення від негативу, декабрист, згідно з повір’ями, не лише ділиться власною енергією, але й активно вбирає негатив, що виходить від людей та подій, які відбуваються в домі.

Згідно з вченням фен-шуй, квітка очищає енергетику житла від усіх негативних моментів, включаючи сварки, непорозуміння та дрібні труднощі.

Крім того, як кажуть в народі, шлюмбергер позитивно впливає на авторитарних членів родини та на тих, хто є недоброзичливим до оточуючих і гостей, сприяючи пом’якшенню їхнього палкого і суворого характеру.

Що стосується розташування для гармонії, то фен-шуй не надає особливого значення конкретному місцю, але бажано поставити рослину у те місце, де найчастіше збираються усі члени родини, наприклад, на кухні або у вітальні. Вважається, що декабрист своєю аурою створить атмосферу, яка позитивно вплине на взаємини.

Якщо поставити квітку у зону грошей (південно-східний сектор), родина може не знати фінансових труднощів, а в зоні родини (східний сектор) рослина активізує внутрішньосімейні відносини, додавши більше ніжності, любові і взаєморозуміння, вважають фахівці з фен-шую.

Прикмети про цвітіння різдвяника: передбачення майбутнього

Час, коли різдвяник починає квітнути, традиційно використовується для передбачення майбутнього, оскільки ця подія сприймається як знак долі, що вказує на певні події.

Якщо рослина почала квітнути своєчасно, тобто в грудні, це є позитивним знаком, що свідчить про гармонію, добробут і взаєморозуміння у родині. І цей сприятливий стан буде зберігатися надалі.

Якщо ж рослина заквітла трохи пізніше, на новий рік або у січні, це також несе сприятливі прогнози: на мешканців квартири, будинку наступного року очікують удача, везіння, благополуччя, а також непередбачений прибуток.

Особливими є передбачення пов’язані з завчасним цвітінням.

Якщо різдвяник заквітнув у жовтні, це пророкує отримання прибутку або навіть спадщини.

Цвітіння у листопаді обіцяє мешканцям приємне і вигідне знайомство.

Для родин, де є незаміжні дівчата, раннє цвітіння може означати, що потрібно готуватися до весілля, на яке слід чекати наступного року, а для сімей молодят — це сигнал очікування появи дитини.

Якщо ж власник — творча особистість, раннє квітнення вказує на те, що попереду з’явиться цікавий творчий проєкт, який принесе грошовий прибуток.

На жаль, пізнє цвітіння має переважно негативні тлумачення.

Якщо декабрист заквітнув у лютому-березні, слід очікувати на похмурі звістки, зустрічі з неприємними людьми та багато клопоту.

Цвітіння у пророкує ймовірність нетривалих фінансових труднощів, які, втім, вимагатимуть старанності у роботі.

Якщо рослина заквітла у травні, можливі проблеми, сварки, хвороби, а також фінансові труднощі.

Навіть цвітіння у червні віщує низку труднощів, хоча вважається, що усі ці проблеми все ж вирішаться легко.

Чому в деяких народних повір’ях декбаристь називають «чоловікогоном»: як рослина впливає на стосунки

Декабрист наділяють низкою забобонів, що мають пряме відношення до особистого життя, через що його і прозвали «чоловікогоном».

Головним із цих повір’їв є загроза самотності — народні прикмети кажуть, що квітка нібито не любить чоловіків. Якщо жінка самотня, але мріє зустріти свою любов, їй не варто заводити таку рослину. Ще ці повір’я кажуть, що дівчина, яка має вдома різдвяник, може залишитися старою дівою, а якщо й вийде заміж, то щасливою не буде.

Проте існує виняток для пар, якщо дама вже перебуває у стосунках чи шлюбі, таку квітку можна сміливо купувати або брати в подарунок.

Стан рослини може вказувати на розлад у стосунках — якщо декабрист взагалі не цвіте, це може бути свідченням того, що між чоловіком і жінкою великий розлад або що на господиню хтось затаїв велику образу.

Крім того, існує заборона на сварки — за присутності декабриста, згідно з повір’ями, не можна казати погані слова і лаятися, інакше він може загинути, ввібравши негативну енергію.

Як ставитися до прикмет про різдвяник

Для людей, які є дуже вразливими і схильні вірити в усі прикмети, різдвяник може бути не найкращим вибором для домашньої колекції. Існує значний ризик того, що замість позитивних емоцій вони постійно перебуватимуть у стані внутрішньої напруги, чекаючи на негативні прогнози.

Для усіх інших зигокактус є ідеальним зеленим другом, оскільки він невибагливий, декоративний і додає затишку та комфорту в домашню обстановку.

Варто пам’ятати, що будь-яка рослина — це живий організм, який переживає цілком природні фази свого життя, включаючи активну вегетацію, цвітіння, в’янення і навіть загибель. Якщо за декабристом не доглядати, цілком закономірним результатом стане його загибель, і за цією подією зовсім не ховається караючий перст долі.

Прикмети, пов’язані з декабристом, найкраще сприймати не буквально, а як сигнал, що повинен змусити людину замислитися, чи все вона робить правильно, чи достатньо давно вона займалася своїм здоров’ям і турбувалася про своїх близьких, як привід переоцінити своє життя, свої вчинки і повернутися до одвічних цінностей, таких як родина, рідні та кохані.