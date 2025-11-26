Оракул Ленорман на 24–30 листопада 2025 року: що карти принесуть кожному знаку зодіаку

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Кінець листопада обіцяє бути насиченим на події, внутрішні відкриття та неочікувані можливості. Оракул Ленорман традиційно відображає тенденції тижня простими, але дуже точними символами, що говорять мовою інтуїції. Ці карти допомагають побачити приховані процеси, звернути увагу на важливі сигнали та краще спланувати свої рішення. Дізнайтеся, що підготували карти Ленорман саме для вашого знаку зодіаку.

Гороскоп за знаками зодіаку

Овен — Карта «Вершник»

Тиждень динамічний і швидкий. Можливі новини, пропозиції або зустрічі, які зададуть темп подіям. Не відкладайте дію: усе, що прийде раптово, матиме шанс для розвитку.

Телець — Карта «Корабель»

Настає період руху та змін. Може виникнути бажання вирушити в дорогу або змінити напрямок у роботі. Ця карта сприяє пошуку нових горизонтів і легкому переходу на інший рівень.

Реклама

Близнюки — Карта «Птахи»

Багато розмов, комунікацій, перемовин. Тиждень неспокійний, але продуктивний. Уникайте пліток та інформаційного шуму – обирайте чіткі й достовірні джерела.

Рак — Карта «Дім»

Сфокусуйтеся на сім’ї, затишку та опорі. Домашні питання вийдуть на перший план, а внутрішній комфорт стане головним ресурсом. Підтримка близьких буде особливо важливою.

Лев — Карта «Букет»

Час для приємних несподіванок, подарунків і гармонійних зустрічей. Тиждень наповнений компліментами, вдячністю та натхненням. Приймайте увагу — вона заслужена.

Діва — Карта «Ключ»

Вирішення проблем стане можливим завдяки правильному рішенню або влучному кроку. Ключ відкриває двері, які раніше були зачинені. Тиждень проривів і ясності.

Реклама

Терези — Карта «Сад»

Багато соціальної активності, інтерв’ю, виступів або зустрічей. Час проявитися та заявити про себе. Будьте відкритими — нові контакти принесуть користь.

Скорпіон — Карта «Лисиця»

Будьте уважні до деталей. Можливі підводні камені або хитрощі з боку інших. Це сприятливий період для аналітики, стратегічного мислення та самостійної роботи.

Стрілець — Карта «Зірки»

Прекрасний час для мрій, натхнення та великих планів. Ця карта приносить ясність, творчий підйом та позитивні результати. Прислухайтесь до інтуїції — вона точна.

Козеріг — Карта «Якір»

Тиждень стабільності та укорінення. Ви зможете зміцнити позиції в роботі, фінансах чи особистих справах. Повернення до дисципліни принесе добрі плоди.

Реклама

Водолій — Карта «Лелека»

Настає період оновлення. Можливі зміни в побуті, нові починання або рух у бік кращого. Ця карта обіцяє розвиток та позитивну трансформацію.

Риби — Карта «Книга»

Тиждень таємниць, навчання та прихованої інформації. Ви можете отримати доступ до важливих знань або почати новий інтелектуальний проєкт. Не поспішайте ділитися планами.

Оракул Ленорман на цьому тижні підкреслює важливість активності, ясності та внутрішньої рівноваги. Символи карт нагадують: кожен знак має свої інструменти для розвитку, і цей період дає можливість рухатися вперед, зміцнювати позиції та відкривати нові двері. Довіряйте інтуїції та дійте впевнено.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків.

Зазвичай останній осінній місяць, який здебільшого минає під знаком Скорпіона, жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.