В Ірпені жінка вбила чоловіка через проросійські погляди (фото)

Затримана за вбивство жінка / © Київська обласна прокуратура

Реклама

У місті Ірпінь Київської області жінка вдарила свого чоловіка ножем у грудну клітку, що призвело до його смерті.

Про це повідомила Бучанська окружна прокуратура у Telegram.

За даними правоохоронців, 54-річну жительку Ірпеня затримали за фактом умисного вбивства чоловіка (ч. 1 ст. 115 КК України). Подія сталася у квартирі подружжя під час побутового конфлікту, який супроводжувався взаємними образами та агресією.

Реклама

За словами підозрюваної, сварка спалахнула через нібито проросійські погляди чоловіка та його зв’язки з родичами з країни-агресора. Жінка стверджує, що чоловік неодноразово погрожував вигнати її з дому та застосовував фізичне насильство, зокрема скручував руки.

© Київська обласна прокуратура

Під час приготування їжі, коли жінка шинкувала капусту на кухні, конфлікт загострився. У ході емоційного протистояння вона взяла кухонний ніж і завдавала удар у грудну клітку. Від отриманого поранення 70-річний потерпілий помер до приїзду медиків. Медиків та поліцію викликала сама підозрювана.

© Київська обласна прокуратура

Після затримання у порядку ст. 208 КПК України жінці вручено повідомлення про підозру. За клопотанням прокуратури суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Одещині жінка побила свого чоловіка до смерті і замість тюрми захотіла укласти контракт на проходження військової служби.