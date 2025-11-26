В Ирпене женщина убила мужа из-за пророссийских взглядов (фото)

Задержанная за убийство женщина

В городе ИрпеньКиевской области женщина ударила своего мужа ножом в грудную клетку, что привело к его смерти.

Об этом сообщила Бучанская окружная прокуратура в Telegram.

По данным правоохранителей, 54-летнюю жительницу Ирпеня задержали по факту умышленного убийства мужчины (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Происшествие произошло в квартире супругов во время бытового конфликта, который сопровождался взаимными оскорблениями и агрессией.

По словам подозреваемой, ссора вспыхнула из-за якобы пророссийских взглядов мужа и его связи с родственниками из страны-агрессора. Женщина утверждает, что мужчина неоднократно угрожал выгнать ее из дома и применял физическое насилие, в частности скручивал руки.

Во время приготовления пищи, когда женщина шинковала капусту на кухне, конфликт обострился. В ходе эмоционального противостояния она взяла кухонный нож и наносила удар в грудную клетку. От полученного ранения 70-летний пострадавший скончался до приезда медиков. Медиков и полицию вызвала сама подозреваемая.

После задержания в порядке ст. 208 УПК Украины женщине вручено уведомление о подозрении. По ходатайству прокуратуры суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей.

После задержания в порядке ст. 208 УПК Украины женщине вручено уведомление о подозрении. По ходатайству прокуратуры суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей.