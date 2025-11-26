Оракул Ленорман на 24-30 ноября 2025: что карты принесут каждому знаку зодиака

Оракул Ленорман / © ТСН

Конец ноября обещает быть насыщенным событиями, внутренними открытиями и неожиданными возможностями. Оракул Ленорман традиционно отражает тенденции недели простыми, но очень точными символами, говорящими на языке интуиции. Эти карты помогают увидеть скрытые процессы, обратить внимание на важные сигналы и лучше спланировать свои решения. Узнайте, что подготовили карты Ленорман именно для знака зодиака.

Гороскоп по знакам зодиака

Овен — Карта «Всадник»

Неделя динамичная и быстрая. Возможны новости, предложения или встречи, которые зададут темп событиям. Не откладывайте действие: все, что придет внезапно, получит шанс для развития.

Телец — Карта «Корабль»

Наступает период движения и перемен. Может возникнуть желание отправиться в путь или изменить направление в работе. Эта карта способствует поиску новых горизонтов и легкому переходу на другой уровень.

Близнецы — Карта «Птицы»

Много разговоров, коммуникаций, переговоров. Неделя неспокойная, но продуктивная. Избегайте сплетен и шума – выбирайте четкие и достоверные источники.

Рак — Карта «Дом»

Сфокусируйтесь на семье, уюте и сопротивлении. Домашние вопросы выйдут на первый план, а внутренний комфорт станет основным ресурсом. Поддержка близких будет особенно важна.

Лев — Карта "Букет"

Время для приятных сюрпризов, подарков и гармоничных встреч. Неделя наполнена комплиментами, благодарностью и вдохновением. Принимайте внимание – она заслужена.

Дева — Карта «Ключ»

Решение проблем станет возможным благодаря правильному решению или точному шагу. Ключ открывает дверь, которая раньше была закрыта. Неделя прорывов и ясности.

Весы — Карта «Сад»

Много социальной активности, интервью, выступлений или встреч. Пора проявиться и заявить о себе. Будьте открыты – новые контакты принесут пользу.

Скорпион - Карта «Лиса»

Будьте внимательны к деталям. Возможны подводные камни или уловки со стороны других. Это подходящий период для аналитики, стратегического мышления и самостоятельной работы.

Стрелец — Карта «Звезды»

Прекрасное время для мечты, вдохновения и больших планов. Эта карта дает ясность, творческий подъем и положительные результаты. Прислушайтесь к интуиции – она точная.

Козерог — Карта «Якир»

Неделя стабильности и укоренения. Вы можете укрепить позиции в работе, финансах или личных делах. Возвращение в дисциплину принесет хорошие плоды.

Водолей — Карта «Аист»

Наступает период обновления. Возможны изменения в обиходе, новые начинания или движение в сторону лучшего. Эта карта обещает развитие и положительную трансформацию.

Рыбы — Карта «Книга»

Неделя тайн, обучение и скрытая информация. Вы можете получить доступ к важным знаниям или начать новый интеллектуальный проект. Не торопитесь делиться планами.

Оракул Ленорман на этой неделе подчеркивает важность активности, ясности и внутреннего равновесия. Символы карт напоминают: каждый знак имеет свои инструменты для развития, и этот период позволяет двигаться вперед, укреплять позиции и открывать новые двери. Доверяйте интуиции и действуйте уверенно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

