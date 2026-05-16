РФ посреди дня атакует крупный областной центр: раздаются взрывы

В Черкассах 16 мая слышна работа сил противовоздушной обороны. В регионе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщают корреспонденты «Суспільне».

По предварительной информации, в Черкассах работают силы ПВО по воздушным целям.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец также сообщил о воздушной тревоге в Звенигородском районе.

«Звенигородский район. Воздушная тревога», — отметил чиновник.

Информация о возможных последствиях атаки уточняется.

Напомним, армия России ночью атаковала Измаильский район Одесской области дронами, в результате чего пострадали люди, были повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

По информации РГА, есть пострадавшие, которым оказывают медицинскую помощь. В то же время тяжелые ранения не зафиксированы.

Также россияне атаковали дронами центральную часть Харькова, пострадал один человек, сообщил мэр города Игорь Терехов.

В результате обстрела в Шевченковском районе повреждены три выхода из метро, три остановки общественного транспорта, контактная сеть городского электротранспорта, здание учебного заведения и остекление в близлежащих зданиях. В Киевском районе Харькова фиксируют падение обломков БПЛА на детскую площадку. Пострадавших нет.

