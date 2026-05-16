- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1481
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ посреди дня атакует крупный областной центр: раздаются взрывы
Жители области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в безопасных местах до отбоя.
В Черкассах 16 мая слышна работа сил противовоздушной обороны. В регионе объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщают корреспонденты «Суспільне».
По предварительной информации, в Черкассах работают силы ПВО по воздушным целям.
Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец также сообщил о воздушной тревоге в Звенигородском районе.
«Звенигородский район. Воздушная тревога», — отметил чиновник.
Информация о возможных последствиях атаки уточняется.
Россия обстреливает мирные города Украины — последние новости
Напомним, армия России ночью атаковала Измаильский район Одесской области дронами, в результате чего пострадали люди, были повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.
По информации РГА, есть пострадавшие, которым оказывают медицинскую помощь. В то же время тяжелые ранения не зафиксированы.
Также россияне атаковали дронами центральную часть Харькова, пострадал один человек, сообщил мэр города Игорь Терехов.
В результате обстрела в Шевченковском районе повреждены три выхода из метро, три остановки общественного транспорта, контактная сеть городского электротранспорта, здание учебного заведения и остекление в близлежащих зданиях. В Киевском районе Харькова фиксируют падение обломков БПЛА на детскую площадку. Пострадавших нет.