Киев и Будапешт готовят новый шаг по отношению к венграм в Закарпатье: подробности

Украина готова сотрудничать с новым правительством Венгрии во главе с премьером Петером Мадяром и «немедленно открыть новый, взаимовыгодный раздел» в отношениях Киева и Будапешта. В частности, в вопросах венгерского меньшинства в Закарпатье.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига после переговоров с новоназначенной главой МИД Венгрии Анитой Орбан.

«Мы готовы сотрудничать с новым венгерским правительством по всем вопросам нашей двусторонней повестки дня, в частности, по теме национальных меньшинств, с целью восстановления доверия и добрососедских отношений между нашими странами», — подчеркнул украинский министр.

По его словам, министры договорились провести раунд венгерско-украинских консультаций на уровне экспертов уже на этой неделе, чтобы «найти практические и надежные решения для венгерского меньшинства в Закарпатской области, что пойдет на пользу обеим странам и двусторонним отношениям».

Кроме того, говорит Сибига, стороны также обсудили европейскую и международную повестку дня. В частности, о вступлении Украины в ЕС.

Заявление Венгрии

В свою очередь, министерша иностранных дел Венгрии рассказала, что консультации состоятся при участии представителей венгерской общины. Орбан надеется на «конструктивный и продуктивный» диалог, который принесет «ощутимый прогресс для венгерской общины в Закарпатье».

Обе стороны назначили переговорные делегации, которые проведут свою первую встречу в онлайн-формате. Благодаря этому уже завтра начнутся обсуждения, которые могут заложить важную основу для оперативного и удовлетворительного решения вопросов прав меньшинств», — подчеркнула Анита Орбан.

Атака РФ в Закарпатье — реакция Венгрии

Днем 13 мая Россия совершила массированную атаку по западу Украины. Беспилотники атаковали Закарпатье. Во время обстрела впервые с начала полномасштабной войны взрывы прогремели в Ужгороде. Один из дронов попал в здание в районе Турбогаза и района Табла.

Из-за массированной атаки Венгрия вызывает посла РФ «на ковер». Причиной этого является волнение Будапешта о компактном проживающем в регионе венгерском нацменьшинстве. Кроме того, Будапешт пообещал, что предоставит всяческую помощь пострадавшим от атаки дронов в Закарпатье.

В то же время The Times пишет о том, что Кремль бьет по Закарпатью из-за поражения Виктора Орбана на выборах. Удаленное географическое расположение региона, ближе к Берлину, чем линия фронта на Донбассе, делало его маловероятной мишенью для России. Но многие венгры здесь считают, что их, по крайней мере, неформально защищали дружеские отношения Орбана с Россией.

Дата публикации 17:39, 01.05.26

