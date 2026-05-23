Терехов: Нова житлова політика має стати ключовим напрямком повоєнного відновлення України

За його словами, житлове питання сьогодні виходить далеко за межі соціальної політики, оскільки напряму впливає на демографію, ринок праці, фінансову спроможність громад та здатність країни до відновлення.

«Нова державна житлова програма — це одночасно і реальна допомога українським родинам, і рушій повоєнного економічного відновлення. Від того, чи матимуть люди житло, залежить, чи повернуться українці додому, чи зможуть міста та громади втримати лікарів, учителів, комунальників та інших критично важливих фахівців», — наголосив Ігор Терехов.

Голова АПМГ підкреслив, що для прифронтових громад житлова політика є частиною політики стійкості, оскільки саме наявність житла напряму впливає на здатність територій утримувати людей, підтримувати роботу медицини, освіти, комунальної сфери та місцевої економіки.

За словами Терехова, Україні потрібна довгострокова державна житлова програма щонайменше на 10 років, яка має поєднувати будівництво нового житла, реновацію пошкодженого фонду, розвиток муніципального орендного житла, оренду з правом викупу та доступну іпотеку.

«Компенсація процентної ставки повинна працювати за принципом „відкритого вікна“ для тих, хто купує перше житло або потребує покращення житлових умов. При цьому ставка для позичальника не повинна перевищувати 5%», — зазначив він.

Окремо Терехов наголосив, що масове будівництво та реновація житла можуть стати одним із головних драйверів економічного відновлення України, створюючи робочі місця та стимулюючи розвиток будівельної галузі, виробництва матеріалів, транспорту, логістики та малого бізнесу.

«Громади мають бути повноцінними партнерами держави у реалізації нової житлової політики, адже саме вони найкраще розуміють реальні потреби людей та територій», — підсумував Ігор Терехов.

