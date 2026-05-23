Художнє зображення WASP-94A b. Фото: Ханна Роббінс/Університет Джонса Гопкінса

Астрономи за допомогою космічного телескопа James Webb виявили незвичний погодний цикл на екзопланеті WASP-94A b. Дослідники з’ясували, що в атмосфері цього «гарячого Юпітера» вранці утворюються «кам’яні» хмари, а ближче до вечора вони повністю зникають через надзвичайно високі температури.

Про це повідомило видання SciTechDaily.

WASP-94A b — це «гарячий Юпітер», газовий гігант, який обертається дуже близько до своєї зорі. Планета розташована майже за 700 світлових років від Землі у сузір’ї Мікроскоп. Через велику відстань вчені не можуть спостерігати її безпосередньо, тому аналізували зміни світла зорі під час проходження планети перед нею.

Для дослідження науковці використали дані телескопа James Webb, які дали змогу окремо дослідити передній та задній краї планети під час транзиту. Передній край відповідає ранковим умовам, коли повітря рухається з нічної сторони на денну, а задній — вечірнім умовам, коли повітря переміщується з денної сторони на нічну.

Дослідження показало, що ранковий бік WASP-94A b вкритий хмарами із силікату магнію — породоутворювального мінералу. Водночас вечірній бік планети виявився значно чистішим.

Команда запропонувала два можливі пояснення цього явища. За однією версією, сильні вітри можуть підіймати хмари у верхні шари атмосфери на холоднішій стороні планети, а потім опускати їх глибше у гарячішій частині атмосфери. Інше пояснення полягає в тому, що хмари можуть формуватися на нічному боці та випаровуватися після переміщення на денний бік, де температура перевищує 1000 градусів.

«Це був величезний сюрприз. Люди очікували деяких відмінностей, наприклад, що вранці прохолодніше, ніж увечері — це щось природне, що ми відчуваємо тут, на Землі. Але те, що ми побачили, було справжньою дихотомією між погодою по обидва боки планети та величезними відмінностями в хмарному покритті, і це змінює все наше уявлення про планету», — зазначив співавтор і керівник програми Девід Сінг.

Завдяки тому, що вечірній бік WASP-94A b виявився чистішим, дослідники змогли детальніше вивчити склад атмосфери. Попередні дані, отримані телескопом Hubble, давали лише усереднену картину всієї атмосфери, де хмарні та прозорі області не відокремлювалися одна від одної.

Новий аналіз показав, що атмосфера WASP-94A b містить приблизно у п’ять разів більше кисню та вуглецю, ніж Юпітер. Попередні спостереження, у яких хмарні та чисті ділянки атмосфери не розділялися, вказували на значно вищі показники — у сотні разів більші за юпітеріанські.

«Гарячі Юпітери обертаються надзвичайно близько до своїх зірок, навіть ближче, ніж Меркурій обертається навколо Сонця. В результаті вони сильно нагріваються та піддаються сильному випромінюванню, що робить їх корисними місцями для вивчення хімічного складу атмосфери та поведінки хмар. Використовуючи WASP-94A b як орієнтир, команда дослідила вісім інших гарячих газових гігантів», — йдеться в статті.

Команда зафіксувала подібні цикли хмарності ще на двох гарячих Юпітерах — WASP-39 b та WASP-17 b. Дослідники зазначають, що надалі планують використати дані телескопа James Webb для вивчення хмарних циклів на інших екзопланетах, зокрема на різних типах газових гігантів.

