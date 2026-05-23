США знову закликали до негайного припинення вогню у війні РФ проти України

США знову закликали до негайного та всеосяжного припинення вогню у війні Росії проти України. У Вашингтоні заявили, що Київ уже погодився на відповідну пропозицію, і тепер очікують рішення Москви.

Про це заявив виконувач обов’язків заступника постпреда США при ООН Джон Келлі під час засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє Укрінформ.

За словами американського дипломата, Україна «беззастережно погодилася» на пропозицію США щодо негайного, безумовного та всеосяжного припинення вогню. Водночас у Вашингтоні наголосили, що Росія має довести свою готовність до миру не словами, а конкретними діями.

Келлі також застеріг, що якщо Кремль відмовиться рухатися до миру, США можуть посилити тиск на Росію. За його словами, Вашингтон розглядає можливість додаткових санкцій.

На тлі дипломатичних заяв президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує від США нових пропозицій щодо форматів мирних переговорів.

Нагадаємо, що раніше постпред України при ООН Андрій Мельник заявив, що Росія не має права залишатися постійним членом Ради Безпеки ООН через агресію проти України та систематичне порушення міжнародного права.

