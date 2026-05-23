Астрологічний прогноз на 23 травня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: кількість докладених раніше зусиль — у всіх сферах життя — цього дня перейде в якість, тож можна буде побачити, наскільки наполегливо, цілеспрямовано і результативно ми працювали.
Символ дня: Саламандра.
Стихія дня: Вогонь, Земля.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: червоний, червоний, багряний
Щасливі камені дня: червоний граніт, агат, моріон.
За яку частину тіла відповідає: шлунок.
Хворобидня: хвороба, що почалася цього дня, може стати причиною серйозних ускладнень, тому зволікати зі зверненням до лікаря не слід.
Харчування дня: велика ймовірність харчового отруєння, тому важливо стежити за свіжістю і якістю продуктів, а також відмовитися від фаст-фуду і вуличної їжі.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вона виправдає покладені на неї очікування.
Дачні роботи дня: рослини потребують інтенсивного поливу і підживлення.
Магія і містика дня: день, коли можна ворожити — карти дадуть відповідь на будь-які запитання.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому не можна їх ігнорувати.
Табу дня: тим, чия робота безпосередньо пов’язана із сидячим способом життя, не можна сидіти на місці — необхідно влаштовувати перерви і заповнювати паузи фізичними вправами.
Цитата дня: «Час займає все, хочете ви цього чи ні» (Стівен Кінг).
