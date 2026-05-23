Астрологический прогноз на 23 мая
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: количество приложенных ранее усилий — во всех сферах жизни — в этот день перейдет в качество поэтому можно будет увидеть, насколько упорно, целеустремленно и результативно мы работали.
Символ дня: Саламандра.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: красный, алый, багровый
Счастливые камни дня: красный гранит, агат, морион.
За какую часть тела отвечает: желудок.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может стать причиной серьезных осложнений, поэтому тянуть с обращением к врачу не следует.
Питание дня: велика вероятность пищевого отравления, поэтому важно следить за свежестью и качеством продуктов, а также отказаться от фаст-фуда и уличной еды.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она оправдает возложенные на нее ожидания.
Дачные работы дня: растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке.
Магия и мистика дня: день, когда можно гадать — карты дадут ответ на любые вопросы.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нельзя их игнорировать.
Табу дня: тем, чья работа непосредственно связана с сидячим образом жизни, нельзя сидеть на месте — необходимо устраивать перерывы и заполнять паузы физическими упражнениями.
Цитата дня: «Время занимает все, хотите вы этого или нет» (Стивен Кинг).
