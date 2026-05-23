США снова призвали к немедленному прекращению огня в войне РФ против Украины

США снова призвали к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня в войне России против Украины. В Вашингтоне заявили, что Киев уже согласился на соответствующее предложение, и теперь ожидают решения Москвы.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя постпреда США при ООН Джон Келли во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает Укринформ .

По словам американского дипломата, Украина «безоговорочно согласилась» на предложение США относительно немедленного, безусловного и всеобъемлющего прекращения огня. В то же время в Вашингтоне подчеркнули, что Россия должна довести свою готовность к миру не словами, а конкретными действиями.

Келли также предостерег, что если Кремль откажется двигаться к миру, США могут усилить давление на Россию. По его словам, Вашингтон рассматривает возможность дополнительных санкций.

На фоне дипломатических заявлений президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает от США новых предложений по форматам мирных переговоров.

Напомним, что ранее постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Россия не имеет права оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН из-за агрессии против Украины и систематического нарушения международного права.

